Жумаканов и Патрушев провели консультации советов безопасности

В мероприятии также приняли участие руководители и ответственные сотрудники ряда государственных органов двух стран. На встрече были рассмотрены вопросы укрепления партнерства двух стран в сфере обеспечения информационной безопасности, обсуждены актуальные проблемы международной повестки дня, в частности, обстановка на Ближнем Востоке.

Помощник Президента — секретарь Совета Безопасности РК Владимир Жумаканов, подводя итоги консультаций, акцентировал внимание на важности продолжения прямого диалога в рамках Астанинского процесса, итогом которого должно стать политическое урегулирование и возращение Сирии к мирной жизни.

Также было предложено на постоянной основе обмениваться опытом обеспечения информационной безопасности, проводить рабочие встречи специалистов двух стран на горизонтальном уровне. С учетом обсуждения стороны договорились о дальнейших практических шагах по реализации принятых совместных решений. Делегация Совбеза России также посетила международную выставку EXPO-2017 в Астане. В ходе посещения российскими коллегами был отмечен высокий уровень организации и проведения выставки.