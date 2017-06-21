Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наталья Ветлицкая возмутила россиян высказываниями о Москве
Как живут самые толстые люди нашего времени
Глава МВД рассказал подробности о деле ДТП с «пьяным» ребенком
Врачи опасаются за здоровье новорожденных детей Бейонсе
СМИ: Порошенко сделал Трампу предложение по Донбассу
Коалиция США сбила истребитель сирийских ВВС В штабе западной коалиции озвучили свою версию уничтожения Су-22
Авторы «Пиратов Карибского моря» избавятся от Джека Воробья
Безрукова, Климова с детьми и другие на премьере «Трансформеров»
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
«Позор для Украины»: депутат Рады о встрече Порошенко с Трампом
СМИ: Самолет США с украинскими военными летит в РФ
74-летняя женщина показала фигуру после занятий в спортзале
43-летняя Мария Голубкина выходит замуж за сына Ливанова (фото)
Самолет США с украинскими военными летит в Россию – СМИ
Не оставили шансов - Порошенко о встрече с Трампом
В России заложили новый автозавод: первые подробности
Ученые поняли, как заменить бензин водорослями
Фоторепортажи
20Скончался актер Алексей Баталов
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
13:11 (мск), источник: Вести - Калининград

Глава Минобороны Сергей Шойгу прибыл в Калининград

Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в самый западный регион России с рабочим визитом.

Источник: Вести - Калининград

Как передает корреспондент Кирилл Попов, самолёт с министром обороны приземлился в Храброво. В Калининграде глава Минобороны проведет заседание военной коллегии. В нем примут участие представители всех военных округов России и силовики региона.

«Заседание коллегии посвящено вопросам обеспечения безопасности на Западном стратегическом направлении. Предполагается, что будут обсуждаться перспективы формирования соединений и воинских частей на территории Западного военного округа, поступления на вооружение новой техники, обустройство военных городков», — сообщает корреспондент калининградских «Вестей» Кирилл Попов.

Сергею Шойгу также планируют продемонстрировать достижения военнослужащих Балтийского флота и суворовцев Западного военного округа. Кроме того, пройдет ознакомление с героико-патриотической работой, которая проводится в Калининградской области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Админ "группы смерти" угрожал школьнице, отказавшейся от суицида
Пожар в высотке: матери выбрасывали детей из окон. Видео
Админ "группы смерти" угрожал школьнице, отказавшейся от суицида
Дума приняла закон о защите личных данных охраняемых персон
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу
«Ъ» рассказал о «бизнес-подходе» Киева в переговорах с Трампом
Сечин доложил Путину об открытии нового месторождения
Супруг Елизаветы II принц Филипп попал в больницу
Букмекеры оценили шансы сборной России победить Португалию
В Мурманске выпал снег
Спорт
Россия идет на Роналду Сборная России на спартаковском стадионе в Москве примет команду Португалии во главе с Криштиану Роналду
Авто
Новый Kia Rio и конкуренты: онлайн Авто Mail.Ru «Авто Mail.Ru» удалось прокатиться на абсолютно новом Kia Rio. И мы решили обсудить этот автомобиль в прямом эфире. Задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Звезда «Реальных пацанов» похудела на спор в шоу Летучей Валентина Мазунина приняла участие в новом шоу «Стройняшки»
Недвижимость
На чем смело можно экономить при ремонте
Министерства РФ переедут в небоскребы
Названа стоимость самой маленькой квартиры Подмосковья
Названы самые безопасные города России
Леди
Саудаде: черта характера, которой португальцы похожи на русских Редактор «Леди Mail.Ru» Юля Арбатская поехала в Португалию отдохнуть... и немного влюбилась
Дети
Девочку без взрослых и с большим чемоданом задержали на вокзале Она призналась, что решила поехать на летние каникулы к бабушке в Калининград, потому что родители уделяют ей очень мало времени.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь