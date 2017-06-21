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13:11 (мск), источник: Вести - Калининград

Глава Минобороны Сергей Шойгу прибыл в Калининград

Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в самый западный регион России с рабочим визитом.

Источник: Вести - Калининград

Как передает корреспондент Кирилл Попов, самолёт с министром обороны приземлился в Храброво. В Калининграде глава Минобороны проведет заседание военной коллегии. В нем примут участие представители всех военных округов России и силовики региона.

«Заседание коллегии посвящено вопросам обеспечения безопасности на Западном стратегическом направлении. Предполагается, что будут обсуждаться перспективы формирования соединений и воинских частей на территории Западного военного округа, поступления на вооружение новой техники, обустройство военных городков», — сообщает корреспондент калининградских «Вестей» Кирилл Попов.

Сергею Шойгу также планируют продемонстрировать достижения военнослужащих Балтийского флота и суворовцев Западного военного округа. Кроме того, пройдет ознакомление с героико-патриотической работой, которая проводится в Калининградской области.

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