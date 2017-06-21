Гройсман: 80% украинских пенсионеров находятся за чертой бедности
По словам премьера, реформа позволит повысить материальное обеспечение украинских пенсионеров.
По словам премьера, реформа позволит повысить материальное обеспечение украинских пенсионеров.
Кабинет министров Украины сегодня одобрит и направит на рассмотрение Верховной Рады доработанный законопроект о пенсионной реформе, заявил
«Сегодня мы направим в парламент законопроект о пенсионной реформе», — сказал глава правительства.
По словам премьера, реформа позволит повысить материальное обеспечение украинских пенсионеров, 80% из которых находятся за чертой бедности.
«Наша задача — начать процесс выведения из бедности большинства украинских пенсионеров. Реформа, которую мы предлагаем, отвечает этой цели. Она даст возможность с 1 октября повысить пенсии для 9 млн пенсионеров. Второе — мы возвращаем уважение к работающим людям. Соответствующим образом, те кто работал больше — будут получать большие пенсии», — сказал Гройсман.
Премьер подчеркнул, что надеется на консолидацию всех политических сил и ветвей власти для принятия законопроекта в Верховной Раде.
«Это совместная реформа и консолидация вокруг нее позволит поднять уровень жизни украинских пенсионеров», — сказал Гройсман.
Как сообщал УНИАН, по словам
Президент Украины Петр Порошенко 16 июня внес свои предложения к правительственному проекту пенсионной реформы.
В частности, глава государства предложил перенести введение требования минимального страхового стажа с 2018 на 2020 год. Кроме того, осовременивание пенсий будет касаться военнослужащих и «чернобыльцев». Также президент предложил уменьшить максимальный размер единого социального взноса с 25 минимальных заработных плат, как это предусмотрено в законопроекте, до 15. При этом президент подчеркнул необходимость проведения осовременивания пенсий не только в 2018 году, но и в 2019-м, а также в 2020 году.
Правительственный проект пенсионной реформы не предусматривает повышения пенсионного возраста, однако вводит требования к страховому стажу. Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа. При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет — в 65 лет. В то же время, люди, у которых нет страхового стажа, смогут претендовать на социальную помощь при достижении 63 лет. Объем помощи будет определяться исходя из уровня доходов семьи пенсионера.