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13:04 (мск), источник: УНИАН

Гройсман: 80% украинских пенсионеров находятся за чертой бедности

По словам премьера, реформа позволит повысить материальное обеспечение украинских пенсионеров.

Источник: УНИАН

Кабинет министров Украины сегодня одобрит и направит на рассмотрение Верховной Рады доработанный законопроект о пенсионной реформе, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

«Сегодня мы направим в парламент законопроект о пенсионной реформе», — сказал глава правительства.

По словам премьера, реформа позволит повысить материальное обеспечение украинских пенсионеров, 80% из которых находятся за чертой бедности.

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«Наша задача — начать процесс выведения из бедности большинства украинских пенсионеров. Реформа, которую мы предлагаем, отвечает этой цели. Она даст возможность с 1 октября повысить пенсии для 9 млн пенсионеров. Второе — мы возвращаем уважение к работающим людям. Соответствующим образом, те кто работал больше — будут получать большие пенсии», — сказал Гройсман.

Премьер подчеркнул, что надеется на консолидацию всех политических сил и ветвей власти для принятия законопроекта в Верховной Раде.

«Это совместная реформа и консолидация вокруг нее позволит поднять уровень жизни украинских пенсионеров», — сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, предложенная правительством пенсионная реформа позволит на протяжении 7−10 лет ликвидировать дефицит Пенсионного фонда.

Президент Украины Петр Порошенко 16 июня внес свои предложения к правительственному проекту пенсионной реформы.

В частности, глава государства предложил перенести введение требования минимального страхового стажа с 2018 на 2020 год. Кроме того, осовременивание пенсий будет касаться военнослужащих и «чернобыльцев». Также президент предложил уменьшить максимальный размер единого социального взноса с 25 минимальных заработных плат, как это предусмотрено в законопроекте, до 15. При этом президент подчеркнул необходимость проведения осовременивания пенсий не только в 2018 году, но и в 2019-м, а также в 2020 году.

Правительственный проект пенсионной реформы не предусматривает повышения пенсионного возраста, однако вводит требования к страховому стажу. Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа. При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет — в 65 лет. В то же время, люди, у которых нет страхового стажа, смогут претендовать на социальную помощь при достижении 63 лет. Объем помощи будет определяться исходя из уровня доходов семьи пенсионера.

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