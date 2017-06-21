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13:28 (мск), источник: АиФ Челябинск

Дубровский потребовал активизировать антикризисные меры для моногородов

Глава региона назвал Сатку, которая также является моногородом, «западной столицей».

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский открыл форум «Моногорода: инструментарий позитивных трансформаций» в Сатке. Глава региона назвал муниципалитет, который также является моногородом, «западной столицей» как с точки зрения развития потенциала, так и в смысле формирования новой площадки для проведения различных форумов и фестивалей.

«В Саткинском районе муниципальные власти и бизнес не боятся экспериментировать, предлагая новые решения как в сфере малого и среднего бизнеса, так и в социокультурном пространстве. Речь идет не только о развитии событийного туризма, хотя и в этом плане Сатка на рекреационной карте региона — одна из крупных точек роста. Прежде всего, речь идет о создании особого жизненного пространства», — цитирует губернатора пресс-служба челябинского правительства.

Борис Дубровский также добавил, что на опыте проблемных территорий необходимо генерировать новые муниципальные практики, вырабатывать универсальные алгоритмы вывода из кризиса депрессивных территорий.

Далее слово взяла зампредседателя «Внешэкономбанка», руководитель приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» Ирина Макиева. Она рассказала о принятой властями приоритетной программе по развитию моногородов и задачах на предстоящий период.

В частности, основным показателем программы станет число созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий. При этом средства в соотношении 95% из федерального бюджета и 5% из областного либо муниципального пойдут на финансирование инвестпроектов, направленных на диверсификацию экономики. Программа будет действовать до 2025 года.

В Челябинской области, отметила Ирина Макиева, насчитывается 16 моногородов, в том числе 7 в так называемой «красной зоне» — это территории с наиболее сложным социально-экономическим положением.

Напомним, в Челябинской области наиболее депрессивными являются Усть-Катав, Нязепетровск, Верхний Уфалей, Карабаш и Аша. Ранее правительство РФ расширило перечень территорий, имеющих право на поддержку Фонда развития моногородов.

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