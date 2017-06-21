Омская мэрия запретила уничтожать книги мертвых
Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов утвердил «Порядок учета захоронений на территории кладбищ». Соответствующее постановление опубликовано на портале горадминистрации.
Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов утвердил «Порядок учета захоронений на территории кладбищ». Соответствующее постановление опубликовано на портале горадминистрации.
Ответственным за учет назначили департамент городского хозяйства. Постановление предписывает вносить все захоронения в специальную книгу регистрации. Такой документ должен вестись на каждом кладбище в бумажном и электронном виде. В нем указываются регистрационный номер, ФИО умершего, даты рождения, смерти и похорон. Также фиксируются номер аллеи, квартала, ряда, могилы и ФИО лица, ответственного за содержание захоронения.
Сведения должны заполняться разборчивым почерком, подчистки и исправления не допускаются. Если неточности все же появятся, специалист, ответственный за ведение Книги, ставит отметку, содержащую слова «исправленному верить», дату, личную подпись.
Книга ведется в единственном экземпляре до окончания страниц, а затем хранится в условиях, исключающих порчу или утрату. Уничтожение записей запрещается.