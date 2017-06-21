Омская мэрия запретила уничтожать книги мертвых

Ответственным за учет назначили департамент городского хозяйства. Постановление предписывает вносить все захоронения в специальную книгу регистрации. Такой документ должен вестись на каждом кладбище в бумажном и электронном виде. В нем указываются регистрационный номер, ФИО умершего, даты рождения, смерти и похорон. Также фиксируются номер аллеи, квартала, ряда, могилы и ФИО лица, ответственного за содержание захоронения.

Сведения должны заполняться разборчивым почерком, подчистки и исправления не допускаются. Если неточности все же появятся, специалист, ответственный за ведение Книги, ставит отметку, содержащую слова «исправленному верить», дату, личную подпись.

Книга ведется в единственном экземпляре до окончания страниц, а затем хранится в условиях, исключающих порчу или утрату. Уничтожение записей запрещается.