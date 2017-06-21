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15:11 (мск), источник: Новая Кубань

В Краснодаре пройдет встреча глав МИД России и Германии

На повестке дня будут стоять политические вопросы, также обсудят гражданское взаимодействие.

Краснодар. 21 июня — Новая Кубань. Зигмар Габриэль посетит краевую столицу 28 июня. Его встреча с Сергеем Лавровым должна пройти в рамках российско-германской Конференции городов-партнеров. Об этом рассказал прессе глава отдела культуры и коммуникаций МИД ФРГ Андреас Гёрген.

Также руководители МИД двух стран обсудят взаимодействие в сфере культуры. Гёрген упомянул, что с каждым годом оно все более активно.

Однако, основные вопросы, которые обсудят Лавров и Габриэль, естественно являются сирийский кризис и украинский конфликт.

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