В Краснодаре пройдет встреча глав МИД России и Германии
На повестке дня будут стоять политические вопросы, также обсудят гражданское взаимодействие.
На повестке дня будут стоять политические вопросы, также обсудят гражданское взаимодействие.
Краснодар. 21 июня — Новая Кубань. Зигмар Габриэль посетит краевую столицу 28 июня. Его встреча с Сергеем Лавровым должна пройти в рамках
Также руководители МИД двух стран обсудят взаимодействие в сфере культуры. Гёрген упомянул, что с каждым годом оно все более активно.
Однако, основные вопросы, которые обсудят Лавров и Габриэль, естественно являются сирийский кризис и украинский конфликт.