В Краснодаре пройдет встреча глав МИД России и Германии

Краснодар. 21 июня — Новая Кубань. Зигмар Габриэль посетит краевую столицу 28 июня. Его встреча с Сергеем Лавровым должна пройти в рамках российско-германской Конференции городов-партнеров. Об этом рассказал прессе глава отдела культуры и коммуникаций МИД ФРГ Андреас Гёрген.

Также руководители МИД двух стран обсудят взаимодействие в сфере культуры. Гёрген упомянул, что с каждым годом оно все более активно.

Однако, основные вопросы, которые обсудят Лавров и Габриэль, естественно являются сирийский кризис и украинский конфликт.