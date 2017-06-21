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13:35 (мск), источник: НИА Самара

Главу Советского района Самары выберет конкурсная комиссия

Глава администрации Советского района Владимир Сафронов погиб в ночь с 11 на 12 июня в автомобильной аварии.

Совет депутатов Советского района Самары 20 июня принял решение о досрочном прекращении полномочий главы района, сообщает samara.ru. И назначил и.о. главы райадминистрации Сергея Карсунцева «на срок до заключения контракта с лицом, назначенным решением Совета депутатов Советского района на должность главы района».

Также Совет выпустил положение о конкурсе на замещение должности главы района. Конкурсная комиссия будет состоять из 20 человек. Принять участие в конкурсе могут граждане РФ с высшим образованием и опытом работы не менее 4 лет на муниципальной службе. Дату и сроки проведения конкурса определит районный совет депутатов.

Глава администрации Советского района Владимир Сафронов погиб в ночь с 11 на 12 июня в автомобильной аварии.

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