Игорь Додон поздравил мэра Москвы с днем рождения

— Мы лично знакомы с 2011 года. Под его руководством Москва очень серьёзно преобразилась. Собянин один из лучших управленцев, которых я знаю. Крепкого здоровья, долгих лет и благополучия. С Праздником, Сергей Семёнович! — отметил глава государства.

Справка Actualitati.md