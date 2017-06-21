Игорь Додон поздравил мэра Москвы с днем рождения
Президент Республики Молдова Игорь Додон поздравил мэра Москвы.
Президент Республики Молдова Игорь Додон поздравил мэра Москвы.
— Мы лично знакомы с 2011 года. Под его руководством Москва очень серьёзно преобразилась. Собянин один из лучших управленцев, которых я знаю. Крепкого здоровья, долгих лет и благополучия. С Праздником, Сергей Семёнович! — отметил глава государства.
Справка Actualitati.md
Сергей Собянин российский государственный и политический деятель, который прорвался в политику из рабочего класса. Благодаря профессионализму, жесткому характеру и трудолюбию в 2010 году избран градоначальником Москвы, обязанности которого выполняет до сегодняшнего дня. До должности мэра столицы России являлся