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13:26 (мск), источник: Actualitati.md

Игорь Додон поздравил мэра Москвы с днем рождения

Президент Республики Молдова Игорь Додон поздравил мэра Москвы.

Источник: Actualitati.md

— Мы лично знакомы с 2011 года. Под его руководством Москва очень серьёзно преобразилась. Собянин один из лучших управленцев, которых я знаю. Крепкого здоровья, долгих лет и благополучия. С Праздником, Сергей Семёнович! — отметил глава государства.

Справка Actualitati.md

Сергей Собянин российский государственный и политический деятель, который прорвался в политику из рабочего класса. Благодаря профессионализму, жесткому характеру и трудолюбию в 2010 году избран градоначальником Москвы, обязанности которого выполняет до сегодняшнего дня. До должности мэра столицы России являлся вице-премьером РФ, а до этого возглавлял администрацию президента РФ Владимира Путина.

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