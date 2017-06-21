Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Белый дом сделал заявление по России после визита Порошенко
Фото зайчиков и щеночков спасут ваш брак
Песков ответил на слова Порошенко, сказанные в ходе визита в США
Какие виды выплат положены пенсионерам в 2017 году
Лавров объяснил действия США на примере "бабушках на лавочке"
Погружение барреля Почему «заморозка» не лечит нефтяной рынок?
СМИ: Белый дом сделал заявление по России после визита Порошенко
В небе Сирии РФ и США начали "войну без правил"
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
В Раде назвали позором встречу Порошенко и Трампа – СМИ
СМИ: Самолет США с украинскими военными летит в РФ
Анджелина Джоли поправилась и похорошела (фото)
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
СМИ: оперная дива Анна Нетребко феноменально похудела
СМИ: Самолет США с украинскими военными летит в РФ
Новый кроссовер Kia Stonic представлен официально
Глава Uber подал в отставку
Фоторепортажи
10Умер Гельмут Коль
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
15:25 (мск), источник: ТАСС

Глава Прикамья открыл самый большой в Перми детсад

Для 360 маленьких пермяков станут доступны первые в регионе «площадки успеха».

ПЕРМЬ, 21 июня. /ТАСС/. Самый большой в краевом центре детский сад на 360 мест открыл накануне и.о. губернатора Пермского края Максим Решетников, сообщают в департаменте пресс-службы администрации главы региона.

«Новый детский сад “Конструктор успеха” — самый большой в Перми. Ввод его в эксплуатацию полностью решает вопрос с очередью в дошкольные учреждения в микрорайоне Комсомольский. Кроме того, новый детсад — учреждение инклюзивного образования: дети с ограниченными возможностями посещают его наравне с остальными ребятами, имея широкие возможности для социальной адаптации», — сказано в сообщении. Учреждение открылось в трехэтажном кирпичном здании общей площадью 5,2 тыс. кв. м. Территория вместе с прилегающими площадками составляет более 21 тыс. кв. м.

Решетников, осмотрев детсад, отметил, что особое внимание краевых властей будет уделяться оборудованию детских садов и созданию условий для всестороннего развития детей. «Для создания ребенку условий для развития в дошкольном образовании нужно многое. Будем работать над тем, чтобы для детей края были доступны современные технологии обучения и развития, причем не только во вновь построенных детских садах, но и уже в действующих. В целом вопрос по строительству детских садов решен, основной акцент теперь переносим на строительство школ», — сказал глава края.

По словам директора дошкольного учреждения Надежды Голиней, концепция детсада — в том, что созданы девять «площадок успеха», где каждый ребенок может реализовать себя. К 2020 году их планируется открыть 25. На этих площадках дети могут пробовать свои силы в разных областях деятельности: моделировании и конструировании, изучении естественных наук, швейном, столярном, гончарном деле, домоводстве и кулинарии, спорте, танцах, вокале. «Каждый ребенок сможет конструировать свой успех, а мы, взрослые, — будем помогать. Мы рады видеть каждого ребенка, уже есть дети с ограниченными возможностями», — прокомментировала она.

Как уточнили ТАСС в департаменте пресс-службы, до 2019 года на создание детских садов в Пермском крае будет направлено 1,9 млрд руб. На 13 территориях региона планируется создать 17 учреждений дошкольного образования для 2,8 тыс. маленьких пермяков.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Посол РФ вызван в МИД Швеции для объяснений по инциденту о самолетах
Путин показал Стоуну видео операции в Сирии с чужого смартфона
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу
Суд арестовал экс-директора «Гоголь-центра»
Умер легендарный советский разведчик Юрий Дроздов
Тронная речь Елизаветы II прошла без короны впервые за 43 года
Футбол в России — это похороны. Германия о Кубке конфедераций
Повторный анализ выявил алкоголь в крови погибшего в ДТП ребенка
Спорт
Россия идет на Роналду Сборная России на спартаковском стадионе в Москве примет команду Португалии во главе с Криштиану Роналду
Авто
СМИ: экспертиза нашла алкоголь в крови 6-летнего мальчика Сразу несколько СМИ со ссылкой на источники сообщили, что повторные анализы крови сбитого в Балашихе мальчика подтвердили, что он был пьян
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Участник шоу «Голос» из команды Билана дебютирует в кино Торнике Квитатиани из пятого сезона снимается вместе с Дмитрием Певцовым и Евгением Стычкиным
Недвижимость
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
Петербуржцы пожаловались на завышенную квартплату
В России подешевели частные дома
Названы самые безопасные города России
Леди
Саудаде: черта характера, которой португальцы похожи на русских Редактор «Леди Mail.Ru» Юля Арбатская поехала в Португалию отдохнуть... и немного влюбилась
Дети
Жена безрукого и безногого певца Ника Вуйчича ждет двойню Он станет отцом в третий и четвертый раз.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь