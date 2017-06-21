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14:23 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Прокуратура лишила многодетного депутата из Сосьвы мандата

Не успел рассказать о доходах.

Источник: УралИнформБюро

В Сосьве по требованию прокуратуры досрочно прекращены полномочия депутата местной думы Рустама Сейтмагамбетова, своевременно не предоставившего сведения о доходах и имуществе.

Как пояснили «Уралинформбюро» в свердловской областной прокуратуре, народный избранник отчитался о заработке с нарушением установленного законом срока — только 4 апреля 2017 года.

Стоит отметить, что Сейтмагамбетов, воспитывающий 3 несовершеннолетних детей, по данным декларации о доходах за 2016 год, заработал всего 217,1 тысячу рублей. Еще на 361,6 тысяч семейный бюджет пополнила его супруга. В собственности у четы малые доли в двух квартирах, а также автомобили ВАЗ 210740 и Toyota Corolla.

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