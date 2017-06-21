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14:20 (мск), источник: Uralpress.ru

Геннадий Васьков: «Обыски в администрации — рядовое мероприятие»

Мэр Миасса Геннадий Васьков, в администрации которого вчера оперативники проводили обыски сегодня вышел на работу и дал свои комментарии по поводу произошедшего. По словам Геннадия Васькова, это почти на день изменило привычную работу: предоставлялись документы и давались пояснения по ним.

«Из СМИ я узнал, что это в целом рядовое мероприятие при расследовании подобного рода дел, взволновало горожан. Спешу успокоить: администрация вернулась в рабочий режим и продолжает решать стоящие перед ней задачи, — цитирует Геннадия Васькова пресс-служба администрации Миасса.

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Напомним, вчера, 20 июня, в администрацию Миасса нагрянули оперативники. В региональном управлении УФСБ агентству «Урал-пресс-информ» подтвердили, что сотрудники управления осуществляли сопровождение проводимых в мэрии оперативных действий. Оперативники работали в кабинете главы Геннадия Васькова.

Изъятие документов проводилось в рамках возбужденного уголовного дела по факту кражи муниципального имущества. Как сообщили агентству в пресс-службе следственного комитета, в 2016 году сотрудники миасской администрации совершили мошеннические действия при отчуждении земельных участков. Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Вечером того же дня глава Миасского городского округа Геннадий Васьков в сопровождении сотрудников областного управления ФСБ, а также следственного управления СК РФ покинул здание администрации через запасной выход. Глава округа проследовал в служебный автомобиль силовиков, припаркованный на заднем дворе мэрии, и вместе с ними уехал в неизвестном направлении. По одной информации в Челябинск в Следственный комитет, по другой — в его квартиры оперативники также проводили обыски.

Глава регионального СКР Денис Чернятьев взял расследование уголовного дела на личный контроль.

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