Двораковский определил облик Омска ко Дню города
По поручению мэра Омска Вячеслава Двораковского департамент имущественных отношений завершил разработку подробного брендбука, сообщили в
По поручению мэра Омска Вячеслава Двораковского департамент имущественных отношений завершил разработку подробного брендбука, сообщили в
В нем детально описано, как изображать логотип 301-летия Омска, а также правила его использования.
«В основу логотипа заложены ассоциации, четко формирующие в сознании граждан положительный образ. Логотип не может вызывать негативных ассоциаций, он понятен всем поколениям. По средствам динамики композиции в логотипе позитивная направленность композиции», — сообщается в тексте концепции празднования Дня города.
В алгоритме, опубликованном мэрией, также даны конкретные примеры оформления фасадов зданий, улиц, остановок общественного транспорта, сувенирной и подарочной продукции, социальной рекламы. Везде так или иначе представлен логотип, его элементы или цветовая гамма ко дню рождения Омска.