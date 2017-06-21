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14:15 (мск), источник: СуперОмск

Двораковский определил облик Омска ко Дню города

По поручению мэра Омска Вячеслава Двораковского департамент имущественных отношений завершил разработку подробного брендбука, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Источник: РИА "Новости"

В нем детально описано, как изображать логотип 301-летия Омска, а также правила его использования.

«В основу логотипа заложены ассоциации, четко формирующие в сознании граждан положительный образ. Логотип не может вызывать негативных ассоциаций, он понятен всем поколениям. По средствам динамики композиции в логотипе позитивная направленность композиции», — сообщается в тексте концепции празднования Дня города.

В алгоритме, опубликованном мэрией, также даны конкретные примеры оформления фасадов зданий, улиц, остановок общественного транспорта, сувенирной и подарочной продукции, социальной рекламы. Везде так или иначе представлен логотип, его элементы или цветовая гамма ко дню рождения Омска.

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