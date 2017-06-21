Двораковский определил облик Омска ко Дню города

В нем детально описано, как изображать логотип 301-летия Омска, а также правила его использования.

«В основу логотипа заложены ассоциации, четко формирующие в сознании граждан положительный образ. Логотип не может вызывать негативных ассоциаций, он понятен всем поколениям. По средствам динамики композиции в логотипе позитивная направленность композиции», — сообщается в тексте концепции празднования Дня города.