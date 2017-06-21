Парламентарии Башкирии ужесточают требования к членам Центризбиркома

В случае принятия законопроекта, будет дополнен перечень оснований для освобождения члена комиссии с правом решающего голоса, работающего на постоянной (штатной) основе, от своих обязанностей. Причиной может стать несоблюдение антикоррупционного законодательства. Кроме того, предлагается дополнить Кодекс обязанностью членов Центральной избирательной комиссии соблюдать ограничения, запреты и исполнять обязанности, которые установлены федеральным законодательством.

«Ограничения, о которых идет речь, связаны с хранением денежных средств и ценностей за границей, контролем соответствия расходов должностных лиц их доходам и рядом других норм, — прокомментировал проект председатель Госсобрания Константин Толкачев. — Это очередной наш шаг в масштабной работе по противодействию коррупции. За последние месяцы мы рассмотрели несколько подобных законопроектов. Одни из них уже обрели статус законов, другие приняты в первом чтении и дорабатываются для принятия в целом. Законодательство должно обеспечить финансовую прозрачность лиц, задействованных в государственном управлении».