Ильсур Метшин: «Совместными усилиями мы отремонтируем все ДК»

Он отметил, что в основном работу с населением проводят специалисты муниципальных учреждений культуры. «И порой поражает их бескорыстная увлеченность своим делом, огромной любовью к тому творчеству, которое они создают», — сказал мэр. Он поблагодарил всех работников муниципальных учреждений культуры за их труд и пожелал творческих успехов. К слову, в городских учреждениях культуры трудятся 2,5 тыс. специалистов, а в муниципальную сеть учреждений культуры входит 45 юридических лиц, включающих 100 объектов.

Он отметил, что в городе появились творческие коллективы разных возрастов, которые вышли в городские пространства: во дворы, скверы, парки, на улицы города — таким образом зарождая новые традиции. В целях организации этой работы создана Дирекция парков и скверов. Мэр отметил важность качественного наполнения досуга жителей города в парках и скверах Казани. «Исполкому необходимо активизировать деятельность Дирекции парков и скверов, чтобы горожане получали доступный культурный сервис в наших благоустроенных парках», — сказал И. Метшин.

Мэр отметил, что вопрос развития культуры в Казани рассматривается на сессиях городской Думы систематически. «Культура — большая и значимая составляющая жизни города, которая оказывает не только большое воспитательное воздействие, но и формирует образ жизни горожан», — сказал он. «Сегодня благодаря масштабным мероприятиям Казань становится городом с мировым именем и культурные тенденции должны этому статусу соответствовать», — уверен градоначальник.

По его словам, разработка документа должна вестись с участием всех городских учреждений культуры и с учетом основных направления Стратегии-2030. Предыдущая программа — «Развитие культуры в г. Казани на 2015−2017 годы» — завершается в этом году.

«Театральные коллективы своим творчеством из года в год приумножают тягу к театру у казанцев, особенно у молодежи», — уверен мэр. Ярким подтверждением этого, по мнению градоначальника, является интерес к Шаляпинскому и Нуриевскому фестивалям, к премьерам в театрах имени Г. Камала и В. Качалова, концертам Государственного симфонического оркестра под руководством А. Сладковского.

В ходе выступления градоначальник остановился на теме модернизации дворцов культуры. «Культурные традиции города крепки и непрерывны на протяжении длительной истории города. Важно то, что несмотря на разные сложные периоды в жизни страны у нас в городе, благодаря дальновидной политике руководства система в области культуры сохранена: ни одна школа искусств не была закрыта. Более того на содержание за счет средств муниципального бюджета были приняты когда-то ведомственные дворцы культуры», — сказал мэр. Сегодня это самые крупные дворцы: ДК строителей — КЦ «Сайдаш», КДК Ленина, ДК Урицкого — ЦКС Московский, ДК им. Саид-Галиева.

И. Метшин отметил, что во всех дворцах культуры кипит творческая жизнь, занимаются творческие коллективы разного возраста, жители любят эти учреждения и с огромным удовольствием ходят туда в свободное время и создают интереснейшие творческие проекты. Как отметил начальник Управления культуры Азат Абзалов, в прошлом году муниципальные дворцы культуры провели 2,5 тыс. мероприятий.

«Мы приняли дворцы культуры от заводов такими, какие они есть, и наша задача создать в них все необходимые условия для людей», — уверен И. Метшин. Он напомнил, что после посещения ДК им. Ленина Президент РТ Рустам Минниханов поддержал инициативу городских властей о капитальном ремонте этого дома культуры, а также ДК Урицкого и КЦ «Чулпан».

«Такие решения нам необходимо принять и по всем остальным дворцам культуры, — подчеркнул И. Метшин. — Одними бюджетными средствами здесь не обойтись. Я хочу обратиться ко всем присутствующим в зале руководителям, коллегам, в особенности, депутатам Государственного Совета РТ взять кураторство над ДК и помочь нам найти спонсоров. Я надеюсь, что совместными усилиями мы отремонтируем все ДК».

«Важно, чтобы после ремонта они начали работать по-новому, а устаревшие нормы, такие как типовые штаты 1995 года, уверен, с помощью Министерства культуры РТ будут скорректированы с учетом современных реалий и управленческих требований», — добавил мэр.

Важность трансформации дворцов культуры в культурные центры отметил и начальник Управления культуры Азат Абзалов. Он сообщил, что современные исследования говорят о тенденции постепенного снижения популярности традиционных учреждений культуры. «По статистике 70% населения предпочитает большую часть свободного времени проводить дома или в торговых центрах. Это риск общего снижения культурного уровня казанцев», — сказал А. Абзалов, добавив, что важно стимулирование умного досуга.

Сегодня в Казани функционирует 14 ДК. В течение последних 5 лет за счет республиканской программы «Сельские клубы» сеть муниципальных дворцов увеличивалась по 1−2 ДК в год. Так, в прошедшем году введен в эксплуатацию клуб с библиотекой в жилом массиве Нагорный, а в этом году запланировано строительство клуба в Отарах.

Что касается капремонта ЦКС Московский и КДК Ленина и проектных работ по реконструкции КЦ «Чулпан», то, как отметил А. Абзалов, впервые на развитие материально-технической базы учреждений культуры будет вложено почти полмиллиарда рублей. При этом здания этих учреждений культуры не ремонтировались с момента строительства.

А. Абзалов рассказал и о планах качественного изменения принципов работы городских ДК, для чего была разработана соответствующая концепция. «Под “культурным центром” понимается модернизированное учреждение культуры, прилегающую к нему парковую зону, и в широком смысле — все дворы домов района, — сказал начальник Управления культуры. — Это учреждение, которое способствует самореализации населения, формирует новый образ досуга, творческого развития и социокультурной жизни в целом». Экспериментальной площадкой определены два объекта — ЦКС Московский и ДК Ленина.

«Начата работа по визуальному ребрендингу домов культуры и созданию бренда «культурные центры Казани», — сообщил начальник Управления культуры. — Первым продуктом станет проект «Казань — культурная карта творческих возможностей». Кроме того, качественному изменению форматов работы муниципальных ДК посвящен и проект «Жизнелюб».