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14:28 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов призвал крымчан поддержать всероссийскую акцию ко Дню памяти и скорби 22 июня

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости (Крым). Глава Крыма Сергей Аксенов призывает крымчан принять участие во всероссийской благотворительной акции «Красная гвоздика». Свой призыв он разместил на странице в социальной сети Facebook.

Источник: AP 2017

«Призываю вас присоединиться к всероссийской благотворительной акции “Красная гвоздика”, которая приурочена ко Дню памяти и скорби 22 июня. Акция направлена на оказание адресной помощи ветеранам боевых действий, ее девиз — “Я помню погибших героев. Я помогаю живым”. Приобретая в магазинах символ памяти — значок красной гвоздики — вы оказываете реальную помощь нашим ветеранам», — отметил он.

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Глава Республики напомнил, что организатором акции выступает благотворительный фонд «Память поколений», возглавляемый первой в мире женщиной-космонавтом, депутатом Государственной Думы России Валентиной Терешковой.

Как сообщается на сайте акции, благотворительный фонд «Память поколений» ежегодно распространяет через сетевые магазины значки «Красная гвоздика», средства от продажи которых идут на помощь ветеранам, пострадавшим в результате боевых действий.

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