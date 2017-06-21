Аксенов призвал крымчан поддержать всероссийскую акцию ко Дню памяти и скорби 22 июня

«Призываю вас присоединиться к всероссийской благотворительной акции “Красная гвоздика”, которая приурочена ко Дню памяти и скорби 22 июня. Акция направлена на оказание адресной помощи ветеранам боевых действий, ее девиз — “Я помню погибших героев. Я помогаю живым”. Приобретая в магазинах символ памяти — значок красной гвоздики — вы оказываете реальную помощь нашим ветеранам», — отметил он.