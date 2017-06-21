Аксенов призвал крымчан поддержать всероссийскую акцию ко Дню памяти и скорби 22 июня

«Призываю вас присоединиться к всероссийской благотворительной акции “Красная гвоздика”, которая приурочена ко Дню памяти и скорби 22 июня. Акция направлена на оказание адресной помощи ветеранам боевых действий, ее девиз — “Я помню погибших героев. Я помогаю живым”. Приобретая в магазинах символ памяти — значок красной гвоздики — вы оказываете реальную помощь нашим ветеранам», — отметил он.
Глава Республики напомнил, что организатором акции выступает благотворительный фонд «Память поколений», возглавляемый первой в мире женщиной-космонавтом, депутатом Государственной Думы России Валентиной Терешковой.
Как сообщается на сайте акции, благотворительный фонд «Память поколений» ежегодно распространяет через сетевые магазины значки «Красная гвоздика», средства от продажи которых идут на помощь ветеранам, пострадавшим в результате боевых действий.