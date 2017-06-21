Видео: Су-27 отогнал истребитель НАТО от самолета Шойгу
В сети появилось видео инцидента над Балтийским морем. Его опубликовал телеканал «Звезда».
В сети появилось видео инцидента над Балтийским морем. Его опубликовал телеканал «Звезда».
Напомним, к самолету министра обороны РФ попытался приблизиться натовский истребитель F-16. Между ним и российским лайнером вклинился тяжелый истребитель Су-27
Сергей Шойгу летел в Калининград, его самолет сопровождал эскорт из российских истребителей.
Сближения боевых самолетов ВКС РФ и ВВС НАТО над Балтикой в последнее время происходят едва ли не ежедневно. Накануне истребитель Су-27 был поднят для перехвата американского разведчика RC-135.