Видео: Су-27 отогнал истребитель НАТО от самолета Шойгу

Напомним, к самолету министра обороны РФ попытался приблизиться натовский истребитель F-16. Между ним и российским лайнером вклинился тяжелый истребитель Су-27 Воздушно-космических сил России. Он качнул крыльями, показав подвешенные под ними ракеты — общепринятый у военных летчиков знак предупреждения. Пилот F-16 понял и отвернул.

Сергей Шойгу летел в Калининград, его самолет сопровождал эскорт из российских истребителей.

Сближения боевых самолетов ВКС РФ и ВВС НАТО над Балтикой в последнее время происходят едва ли не ежедневно. Накануне истребитель Су-27 был поднят для перехвата американского разведчика RC-135.