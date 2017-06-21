Парламент Румынии проголосовал за отставку правительства Гриндяну

В рамках заседания 251 человек участвовал в секретном голосовании. В ходе подсчета аннулированных голосов не зарегистрировали.

За отставку правительства высказался 241 депутат, а 10 выступили против. Согласно статье 113 Конституции Румынии, минимум 233 парламентария должны были проголосовать за отставку, чтобы ее утвердили.

«Не подал в отставку, так как Социал-демократическая партия рискует потерять власть. Не вижу себя спасителем Румынии, но ставлю перед собой задачу предупредить, что мы можем оказаться в прошлом», — сказал Гриндяну, выступая перед депутатами.

Вотум недоверия правительству Румынии выразили 222 депутата.

«Сегодня несчастливый для меня день. Особенно после того, как услышал речь Сорина Гриндяну. Выбрали быть честными не только в партии, но и с гражданами Румынии. Это было непростое решение. Не все было в порядке. Премьер и правительство, которым мы выразили поддержку, действовало не так, как мы рассчитывали. Они работали неплохо, но этого недостаточно», — пояснил лидер социал-демократов Ливиу Драгня.

Правительство под руководством Гриндяну было утверждено 30 декабря 2016 года. Кандидатуру Гриндяну предложило парламентское большинство (СДП и АЛД). Они же выступили с инициативой об отставке кабмина.

Все министры от парламентской коалиции тут же подали в отставку. Гриндяну же заявил, что не собирается уходить с поста, пока президент страны Клаус Йоханнис не назначит нового главу кабинета от правящей СДП. В итоге с этой должности Гриндяну сместили парламентарии.