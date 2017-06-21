Левченко не обращался в Минприроды по строительству ЦБК на реке Лена

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко не обращался в Минприроды в связи с планами строительства целлюлозно-бумажного комбината на реке Лена, министерство намерено не допустить загрязнения реки. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня, об этом заявил глава Минприроды Сергей Донской, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

Депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») рассказал о том, что появились планы строительства целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) на берегу реки Лена.

«На мой депутатский запрос два года назад губернатор Иркутской области сведения подтвердил и указал, что отходы будут сливаться в реку Лена. Территория предполагаемого строительства находится в Иркутской области, подконтрольная Росприроднадзору Иркутской области и, конечно, комбинат не будет портить воду Иркутской области, вода пойдет вниз, а это значит по территории Якутии», — сказал Тумусов, который поинтересовался у Донского, какие меры будет предпринимать министерство, чтобы не допустить природный катастрофы на великой реке Лена.

Донской заверил, что министерство не допустит природной катастрофы на реке.

«Что касается строительства ЦБК, сразу хочу сказать, что инициатив достаточно много, но все они не всегда реализуются. Что касается этого проекта, к нам документы пока не поступали — это раз, и честно говоря, губернатор не выходил ни в Рослесхоз, ни в министерство с этим предложением. Если коллеги обратятся, мы будем рассматривать этот проект очень серьезно и в любом случае не допустим там загрязнения», — заверил Донской.