Сергей Шойгу в Калининграде: Россия ответит НАТО на наращивание активности
В Калининграде сегодня, 21 июня 2017 года, под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу состоялось выездное заседание коллегии Минобороны России.
В Калининграде сегодня, 21 июня 2017 года, под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу состоялось выездное заседание коллегии Минобороны России.
Его работу Министр обороны начал с анализа ситуации, которая складывается у западных границ России. Сергей Шойгу отметил, что она «имеет тенденцию к ухудшению»: «Это связано с повышением военной активности стран НАТО в Восточной Европе».
Североатлантический альянс наращивает своё присутствие в странах Балтии. Совершенствуется инфраструктура их морских портов, аэродромов и других военных объектов. В странах Балтии и Польше завершается формирование четырёх батальонных тактических групп, общая численность которых составит около 5000 военнослужащих с вооружением и военной техникой. Продолжается развёртывание европейского сегмента глобальной системы противоракетной обороны США. В 2018 году в дополнение к базе ПРО в Румынии планируется ввести в эксплуатацию аналогичный объект в Польше.
Повышается интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки альянса. Сейчас у российских границ проводятся масштабные учения альянса «Балтопс — 2017» и «Удар сабли — 2017», в которых принимают участие свыше 10000 военнослужащих, более 70 кораблей и вспомогательных судов, около 70 самолётов, в том числе американские стратегические бомбардировщики B-52.
«Происходящее наглядно демонстрирует откровенное нежелание западных партнёров отказаться от антироссийского курса. Об этом свидетельствует и майский саммит НАТО, на котором в один ряд угроз были поставлены международный терроризм и Россия», —заявил Шойгу. Он также отметил, что «помимо политического, информационного и экономического давления, некоторые страны стремятся использовать военную силу в качестве инструмента для достижения геополитических целей».
«Эти неоправданные действия наших западных коллег ведут к разрушению системы безопасности в мире. Повышают взаимное недоверие и вынуждают нас применять меры реагирования, в первую очередь на Западном стратегическом направлении», —— подчеркнул Сергей Шойгу и рассказал, как Россия в ответ на такие недружественные акты совершенствует боевой состав войск и систему их базирования.
Эти организационные мероприятия синхронизированы с поставками современного оружия. Только за последние полгода в войска и силы округа поступило более 300 единиц вооружения и военной техники.
В готовности к немедленному боевому применению находятся более 30 батальонных и ротных тактических групп, которые укомплектованы личным составом и оснащены необходимыми запасами материальных средств.
Также постоянно совершенствуется боевая выучка личного состава и подготовка органов военного управления.
Повысилось качество обучения младших специалистов. Более 60 процентов выпускников учебных центров сдали экзамены на «хорошо» и «отлично».
С начала года в Западном военном округе проведено более 100 внезапных проверок, которые подтвердили готовность войск к боевому применению. После продолжительного перерыва возобновлено присутствие кораблей Балтийского флота в оперативно важных районах Атлантического океана. Начата подготовка к плановому стратегическому учению «Запад-2017», в котором примут участие белорусские и российские военнослужащие.
Министр обороны России напомнил, что «данное мероприятие проводится раз в два года по совместному решению президентов России и Беларуси и носит исключительно оборонительный характер»: «В установленные международными договорами сроки наши партнёры получат более детальную информацию об этом учении как по дипломатическим каналам, так и через средства массовой информации. Мероприятие смогут посетить международные наблюдатели и журналисты».
Шойгу подчеркнул, что «в учении “Запад — 2017” будет задействовано значительно меньше военнослужащих и техники, чем на подобных манёврах стран НАТО в Европе».
В работе заседания Коллегии Минобороны приняли участие руководящий состав Вооружённых Сил, временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов, представители органов государственной власти и