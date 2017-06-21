Сергей Шойгу в Калининграде: Россия ответит НАТО на наращивание активности

Его работу Министр обороны начал с анализа ситуации, которая складывается у западных границ России. Сергей Шойгу отметил, что она «имеет тенденцию к ухудшению»: «Это связано с повышением военной активности стран НАТО в Восточной Европе».

Североатлантический альянс наращивает своё присутствие в странах Балтии. Совершенствуется инфраструктура их морских портов, аэродромов и других военных объектов. В странах Балтии и Польше завершается формирование четырёх батальонных тактических групп, общая численность которых составит около 5000 военнослужащих с вооружением и военной техникой. Продолжается развёртывание европейского сегмента глобальной системы противоракетной обороны США. В 2018 году в дополнение к базе ПРО в Румынии планируется ввести в эксплуатацию аналогичный объект в Польше.

Повышается интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки альянса. Сейчас у российских границ проводятся масштабные учения альянса «Балтопс — 2017» и «Удар сабли — 2017», в которых принимают участие свыше 10000 военнослужащих, более 70 кораблей и вспомогательных судов, около 70 самолётов, в том числе американские стратегические бомбардировщики B-52.

«Происходящее наглядно демонстрирует откровенное нежелание западных партнёров отказаться от антироссийского курса. Об этом свидетельствует и майский саммит НАТО, на котором в один ряд угроз были поставлены международный терроризм и Россия», —заявил Шойгу. Он также отметил, что «помимо политического, информационного и экономического давления, некоторые страны стремятся использовать военную силу в качестве инструмента для достижения геополитических целей».

«Эти неоправданные действия наших западных коллег ведут к разрушению системы безопасности в мире. Повышают взаимное недоверие и вынуждают нас применять меры реагирования, в первую очередь на Западном стратегическом направлении», —— подчеркнул Сергей Шойгу и рассказал, как Россия в ответ на такие недружественные акты совершенствует боевой состав войск и систему их базирования.