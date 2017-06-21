Безвизовый режим для всех граждан предложил Казахстан Таиланду

Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди провел переговоры с заместителем министра иностранных дел Королевства Таиланд Вирасакди Футракулом, прибывшим в Астану для проведения 3-го заседания Совместной комиссии между правительствами Казахстана и Таиланда по двустороннему сотрудничеству, сообщает пресс-служба МИД РК.

В ходе встречи собеседники обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-тайских отношений в политической, экономической, научно-технической, культурной сферах. Казахстанской стороной предложено учредить безвизовый режим для всех граждан Казахстана и Таиланда. Заместители глав внешнеполитических ведомств сошлись во мнении о необходимости ускорения процесса рассмотрения проекта соответствующего соглашения между правительствами.

Основным итогом встречи стало подписание Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Королевства Таиланд о взаимном освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов.