Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Белый дом сделал заявление по России после визита Порошенко
Смерть близкого оставляет шрамы на сердце
Появилась первая реакция западных СМИ на фильм Стоуна о Путине
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью
Отель Крыма с люксом за 49 тыс. в сутки, привлекший внимание США
Коалиция США сбила истребитель сирийских ВВС В штабе западной коалиции озвучили свою версию уничтожения Су-22
СМИ: Белый дом сделал заявление по России после визита Порошенко
В небе Сирии РФ и США начали "войну без правил"
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
В Раде назвали позором встречу Порошенко и Трампа – СМИ
СМИ: Самолет США с украинскими военными летит в РФ
Анджелина Джоли поправилась и похорошела (фото)
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Самолет США с украинскими военными летит в Россию – СМИ
Не оставили шансов - Порошенко о встрече с Трампом
"Первый канал" подал в суд претензию из-за фильма о Путине
Еще одна страна не вернет России $240 млн долга
Фоторепортажи
12Акции протеста 12 июня
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
14:36 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Правительство утвердило законопроекты по пенсионной реформе

Предложенная Кабмином реформа предусматривает повышение пенсий с 1 октября 2017 года для 9 млн человек. Будет повышена база для начисления пенсий.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Кабинет министров на заседании в среду утвердил пакет из четырех законопроектов, которые необходимо принять для проведения пенсионной реформы.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, первый законопроект предусматривает внесение изменений, касающихся пенсионного обеспечения, в отдельные законодательные акты Украины; второй — внесение изменений в Таможенный кодекс; третий — изменения в Налоговый кодекс; четвертый — изменения в Бюджетный кодекс.

Читайте также
Гройсман: 80% украинских пенсионеров находятся за чертой бедности

Предложенная Кабмином реформа предусматривает повышение пенсий с 1 октября 2017 года для 9 млн человек. Будет повышена база для начисления пенсий. С 2018 года года возобновится их индексация. Отменяется налогообложение пенсий для работающих пенсионеров.

По мнению премьер-министра, заложенные в пенсионную реформу меры обеспечат выход Пенсионного фонда на бездефицитность в течение 7−10 лет.

Проведение пенсионной реформы является одним из ключевых условий МВФ для выделения Украине очередного транша кредитования. Ранее Кабмин утвердил законопроект о пенсионной реформе, который предусматривает повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию. Для приобретения документом силы закона его должна принять Верховная Рада и подписать президент страны.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что МВФ не устраивает предложенный правительством проект пенсионной реформы. В частности, замечания касаются предложения властей заложить в реформу возможность ежегодной автоматической индексации пенсий с учетом инфляции, что, по мнению МВФ, может повысить расходы госбюджета. Также МВФ не устраивает предложение правительства отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Украинский политик о визите Петра Порошенко в США: это унижение
Путин показал Стоуну видео операции в Сирии с чужого смартфона
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу
Госдума приняла законопроект о расширении полномочий ФСО
Сечин доложил Путину об открытии нового месторождения
Госпитализирован супруг Елизаветы II принц Филипп
Букмекеры оценили шансы сборной России победить Португалию
Повторный анализ выявил алкоголь в крови погибшего в ДТП ребенка
Спорт
Россия идет на Роналду Сборная России на спартаковском стадионе в Москве примет команду Португалии во главе с Криштиану Роналду
Авто
Новый Kia Rio и конкуренты: онлайн Авто Mail.Ru «Авто Mail.Ru» удалось прокатиться на абсолютно новом Kia Rio. И мы решили обсудить этот автомобиль в прямом эфире. Задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Участник шоу «Голос» из команды Билана дебютирует в кино Торнике Квитатиани из пятого сезона снимается вместе с Дмитрием Певцовым и Евгением Стычкиным
Недвижимость
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
452 пятиэтажки в Москве отказались от расселения и сноса
В России подешевели частные дома
Леди
Саудаде: черта характера, которой португальцы похожи на русских Редактор «Леди Mail.Ru» Юля Арбатская поехала в Португалию отдохнуть... и немного влюбилась
Дети
Жена безрукого и безногого певца Ника Вуйчича ждет двойню Он станет отцом в третий и четвертый раз.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь