Правительство утвердило законопроекты по пенсионной реформе
Предложенная Кабмином реформа предусматривает повышение пенсий с 1 октября 2017 года для 9 млн человек. Будет повышена база для начисления пенсий.
Предложенная Кабмином реформа предусматривает повышение пенсий с 1 октября 2017 года для 9 млн человек. Будет повышена база для начисления пенсий.
КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Кабинет министров на заседании в среду утвердил пакет из четырех законопроектов, которые необходимо принять для проведения пенсионной реформы.
По словам
Предложенная Кабмином реформа предусматривает повышение пенсий с 1 октября 2017 года для 9 млн человек. Будет повышена база для начисления пенсий. С 2018 года года возобновится их индексация. Отменяется налогообложение пенсий для работающих пенсионеров.
По мнению
Проведение пенсионной реформы является одним из ключевых условий МВФ для выделения Украине очередного транша кредитования. Ранее Кабмин утвердил законопроект о пенсионной реформе, который предусматривает повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию. Для приобретения документом силы закона его должна принять Верховная Рада и подписать президент страны.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что МВФ не устраивает предложенный правительством проект пенсионной реформы. В частности, замечания касаются предложения властей заложить в реформу возможность ежегодной автоматической индексации пенсий с учетом инфляции, что, по мнению МВФ, может повысить расходы госбюджета. Также МВФ не устраивает предложение правительства отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.