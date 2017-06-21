Полномочия свердловского отделения «Яблока» приостановлены

Решение связано с тем, что во время партийной конференции 17 июня из-за несогласия выдвинуть мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана кандидатом в губернаторы глава отделения «Яблока» Юрий Переверзев и еще десять делегатов объявили о выходе из партии.

«Когда региональное отделение сталкивается с таким поведением тех политиков, которые являлись ее руководителями, должны произойти все те процедуры в соответствии с нашим уставом, которые позволят вывести региональное отделение на новый виток своего развития. Я имею в виду проведение перерегистрации внутри регионального отделения. Для этого мы должны сейчас приостановить деятельность всех без исключения региональных органов: и председателя, и бюро регионального совета, и конференции», — приводит РИА Новости слова председателя партии Эмилии Слабуновой.

Она отметила, что считает действия руководства партии могут быть связаны с оказывающемся на него давлением.

«Не надеясь на все эти барьеры, действующая власть сегодня предпринимает усилия к тому, чтобы не допустить активных, ярких политиков, которые могут составлять угрозу для недостаточно конкурентных, сильных кандидатов от партии власти», — пояснила Слабунова.