Полномочия свердловского отделения «Яблока» приостановлены
МОСКВА, 21 июня, ИА УралПолит.Ru. Бюро партии «Яблоко» единогласно приостановило полномочия руководящих органов свердловского отделения.
МОСКВА, 21 июня, ИА УралПолит.Ru. Бюро партии «Яблоко» единогласно приостановило полномочия руководящих органов свердловского отделения.
Решение связано с тем, что во время партийной конференции 17 июня
«Когда региональное отделение сталкивается с таким поведением тех политиков, которые являлись ее руководителями, должны произойти все те процедуры в соответствии с нашим уставом, которые позволят вывести региональное отделение на новый виток своего развития. Я имею в виду проведение перерегистрации внутри регионального отделения. Для этого мы должны сейчас приостановить деятельность всех без исключения региональных органов: и председателя, и бюро регионального совета, и конференции», — приводит РИА Новости слова председателя партии Эмилии Слабуновой.
Она отметила, что считает действия руководства партии могут быть связаны с оказывающемся на него давлением.
«Не надеясь на все эти барьеры, действующая власть сегодня предпринимает усилия к тому, чтобы не допустить активных, ярких политиков, которые могут составлять угрозу для недостаточно конкурентных, сильных кандидатов от партии власти», — пояснила Слабунова.