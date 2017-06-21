Новая партия на политической арене Молдовы
Министерство юстиции зарегистрировало политическое формирование, созданное по инициативе бывшего либерала Анатолия Шалару, сообщает NOI.md.
Министерство юстиции зарегистрировало политическое формирование, созданное по инициативе бывшего либерала Анатолия Шалару, сообщает NOI.md.
Партия национального единства зарегистрирована в качестве юридического лица. Избрание руководства и определение направления деятельности партии состоится 25 июня, в ходе первого съезда формирования, объяснил сегодня Шалару.
«На этом съезде будет много сюрпризов и, особенно, множество прояснений», — заметил он.
В конце прошлого года Анатолий Шалару ушел из Либеральной партии и был уволен с поста министра обороны. Позднее он решил создать собственную партию, в результате слияния с партией «Dreapta» под руководством еще одного бывшего либерала — Анны Гуцу.