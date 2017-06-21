Новая партия на политической арене Молдовы

Партия национального единства зарегистрирована в качестве юридического лица. Избрание руководства и определение направления деятельности партии состоится 25 июня, в ходе первого съезда формирования, объяснил сегодня Шалару.

«На этом съезде будет много сюрпризов и, особенно, множество прояснений», — заметил он.

В конце прошлого года Анатолий Шалару ушел из Либеральной партии и был уволен с поста министра обороны. Позднее он решил создать собственную партию, в результате слияния с партией «Dreapta» под руководством еще одного бывшего либерала — Анны Гуцу.