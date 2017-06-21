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14:58 (мск), источник: Noi.md

Новая партия на политической арене Молдовы

Министерство юстиции зарегистрировало политическое формирование, созданное по инициативе бывшего либерала Анатолия Шалару, сообщает NOI.md.

Источник: Noi.md

Партия национального единства зарегистрирована в качестве юридического лица. Избрание руководства и определение направления деятельности партии состоится 25 июня, в ходе первого съезда формирования, объяснил сегодня Шалару.

«На этом съезде будет много сюрпризов и, особенно, множество прояснений», — заметил он.

В конце прошлого года Анатолий Шалару ушел из Либеральной партии и был уволен с поста министра обороны. Позднее он решил создать собственную партию, в результате слияния с партией «Dreapta» под руководством еще одного бывшего либерала — Анны Гуцу.

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