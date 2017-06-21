«Яблоко» выдвинуло Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области

Выдвижение Ройзмана должно было состояться ещё в прошлую субботу на региональной конференции партии, однако руководитель отделения Юрий Переверзев заявил, что слагает полномочия и выходит из партии, поскольку Ройзман не наладил взаимодействие с отделением. «Яблоко» покинули еще девять делегатов, поэтому кворум собрать не удалось.

Он сказал, что Переверзеву звонило руководство партии, говоря, что «принято решение поддержать Евгения Ройзмана на выборах губернатора». Его просили ускорить проведение конференции, потому что надо собирать подписи муниципальных депутатов, сказал Явлинский, добавив, что видимо на Переверзева было оказано давление.

Кроме Ройзмана в выборах губернатора Свердловской области собираются участвовать врио губернатора Евгений Куйвашев, Игорь Торощин (ЛДПР), Алексей Парфёнов (КПРФ), Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»), Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за справедливость), Константин Киселев («Зеленые»). Для регистрации необходимо собрать 126 подписей муниципальных депутатов, охватив при этом 71 из 94 муниципальных образований. Сам Ройзман говорил «Ведомостям», что за него готовы были поставить подписи около 90 муниципальных депутатов, однако сейчас уже нет необходимого числа свободных подписей. Ройзман на заседании бюро заявил, что «может быть хотя бы получится обратить внимание на проблему муниципального фильтра и добиться его отмены через суды».