Назначен глава администрации Волгодонского района

Как сообщает don24.ru, нового руководителя районной администрации, контракт с которым заключен на пять лет, представил на заседании донского правительства глава региона Василий Голубев.

Ранее Сергей Бурлака был заместителем, затем — исполняющим обязанности главы администрации Волгодонского района.