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15:00 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Назначен глава администрации Волгодонского района

Главой администрации Волгодонского района Ростовской области стал Сергей Бурлака.

Как сообщает don24.ru, нового руководителя районной администрации, контракт с которым заключен на пять лет, представил на заседании донского правительства глава региона Василий Голубев.

Ранее Сергей Бурлака был заместителем, затем — исполняющим обязанности главы администрации Волгодонского района.

Прежний глава района Виктор Мельников в марте 2017 года стал сити-менеджером Волгодонска.

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