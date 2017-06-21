Назначен глава администрации Волгодонского района
Главой администрации Волгодонского района Ростовской области стал Сергей Бурлака.
Главой администрации Волгодонского района Ростовской области стал Сергей Бурлака.
Как сообщает don24.ru, нового руководителя районной администрации, контракт с которым заключен на пять лет, представил на заседании донского правительства глава региона Василий Голубев.
Ранее Сергей Бурлака был заместителем, затем — исполняющим обязанности главы администрации Волгодонского района.
Прежний глава района Виктор Мельников в марте 2017 года стал