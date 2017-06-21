Андрей Бочаров встретился с обманутыми дольщиками ЖК «Атлант»

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Его участниками стали жители Волгограда, вложившие свои средства в возведение 16-этажки на Бульваре Победы в Дзержинском районе: люди ждут свои квартиры почти десять лет. 12 мая 2017 года в администрации области состоялось подписание соглашения о реализации инвестиционного проекта, согласно которому проблемный дом в ЖК «Атлант» будет достраивать другой подрядчик. Прежний — компания «Юниж-строй» — проходит процедуру банкротства, а в отношении гендиректора Юрия Королькова возбуждено уголовное дело за нецелевое использование средств дольщиков: проверка показала, что со счета фирмы исчезли 104 миллиона рублей. Месяц назад обязательства по завершению одного из самых проблемных в регионе объектов, у которого третья часть находится на стадии котлована, а выстроенные 13 этажей двух подъездов требуют реконструкции, взяла на себя компания «Пересвет-Юг». Фирме предстоит добавить порядка 400 миллионов собственных средств, чтобы сдать объект в эксплуатацию. Но затраты компания, которая будет исправлять последствия чьих-то невыполненных обязательств (согласно договорам, заселиться в свои квартиры дольщики должны были еще в 2012 году), компенсирует. Помощь в этом окажут власти: внесены и приняты изменения в региональный закон «О масштабных инвестиционных проектах», позволяющие добросовестным застройщикам, берущимся за чужие проблемные дома, претендовать на аренду земли для дальнейшего строительства без участия в торгах. «Пересвет-Юг» после сдачи этого жилого комплекса в эксплуатацию получит под новую комплексную застройку земельный участок площадью в 10 гектаров. Администрации города и области таким способом решат проблему 275 семей, оказавшихся в трудном положении.

— Наша задача — помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации: многие вложили последние деньги. Некоторые старались улучшить жилищную ситуацию, кто-то покупал квартиру для детей, но заключили договоры с недобросовестным застройщиком, — подчеркнул Андрей Бочаров.

На встрече с инициативной группой дольщиков глава региона пообещал, что проблема этого дома будет решена. Правда, не сразу. — Потребуется время, ваше терпение и, конечно, наше участие в решении задачи, — сказал Андрей Бочаров. Новый застройщик, с которым 275 дольщикам в ближайшие месяцы предстоит перезаключить договоры, проведет экспертизу объекта, чтобы определить степень финансовых и технических затрат. Но, как пояснил генеральный директор компании Алексей Цуканов, полностью закончить строительство «Пересвет-Юг» должен через два года. — На сегодняшний день рынок долевого строительства испытывает большие проблемы: налицо кризис доверия между покупателями квартир и застройщиками. Мы осознали важность этого момента и решили повысить уровень доверия к участникам долевого строительства. Сейчас мы работаем с дольщиками: получили документы от 235 участников. До конца июля планируем получить разрешение на строительство, в середине сентября закончить работу с дольщиками, провести экспертизу этого проекта и в октябре выйти на площадку. Сроки работ определены подписанным 12 мая соглашением. Строительство разбито на три этапа. Две первые секции мы будем сдавать в октябре следующего года, еще две — в мае 2019-го, и полностью закончим объект в октябре 2019 года, — рассказал Алексей Цуканов. Генеральный директор также отметил, что благоустройство территории вокруг возводимых компанией ЖК, всегда ложится на плечи добросовестных строителей. Дело в том, что жители близлежащих домов, которые начиная с 2004 и до 2012 годов строила разорившаяся фирма «Юниж-Строй», получали объекты, узаконенные судами, без коммуникаций и внутридворовых проездов. — Это вопиющие факты: сдавали дом, а люди пользовались биотуалетами. И такое возможно было раньше, когда ларьки становились узаконенными стационарными объектами. В свое время город выдавал разрешение на строительство, а значит должны были принимать проект планировки дороги, — заметил Андрей Бочаров.

Губернатор Волгоградской области поручил администрации Волгограда проработать вопрос создания необходимой дорожной инфраструктуры в микрорайоне «Атлант».