Андрей Бочаров встретился с обманутыми дольщиками ЖК «Атлант»
Глава региона провел выездное совещание по вопросам наведения порядка в сфере долевого строительства на территории Волгоградской области.
Глава региона провел выездное совещание по вопросам наведения порядка в сфере долевого строительства на территории Волгоградской области.
Его участниками стали жители Волгограда, вложившие свои средства в возведение 16-этажки на Бульваре Победы в Дзержинском районе: люди ждут свои квартиры почти десять лет.
12 мая 2017 года в администрации области состоялось подписание соглашения о реализации инвестиционного проекта, согласно которому проблемный дом в ЖК «Атлант» будет достраивать другой подрядчик. Прежний — компания «Юниж-строй» — проходит процедуру банкротства, а в отношении гендиректора Юрия Королькова возбуждено уголовное дело за нецелевое использование средств дольщиков: проверка показала, что со счета фирмы исчезли 104 миллиона рублей. Месяц назад обязательства по завершению одного из самых проблемных в регионе объектов, у которого третья часть находится на стадии котлована, а выстроенные 13 этажей двух подъездов требуют реконструкции, взяла на себя компания «Пересвет-Юг». Фирме предстоит добавить порядка 400 миллионов собственных средств, чтобы сдать объект в эксплуатацию. Но затраты компания, которая будет исправлять последствия
На встрече с инициативной группой дольщиков глава региона пообещал, что проблема этого дома будет решена. Правда, не сразу.
— Потребуется время, ваше терпение и, конечно, наше участие в решении задачи, — сказал Андрей Бочаров.
Новый застройщик, с которым 275 дольщикам в ближайшие месяцы предстоит перезаключить договоры, проведет экспертизу объекта, чтобы определить степень финансовых и технических затрат. Но, как пояснил генеральный директор компании Алексей Цуканов, полностью закончить строительство «Пересвет-Юг» должен через два года.
— На сегодняшний день рынок долевого строительства испытывает большие проблемы: налицо кризис доверия между покупателями квартир и застройщиками. Мы осознали важность этого момента и решили повысить уровень доверия к участникам долевого строительства. Сейчас мы работаем с дольщиками: получили документы от 235 участников. До конца июля планируем получить разрешение на строительство, в середине сентября закончить работу с дольщиками, провести экспертизу этого проекта и в октябре выйти на площадку. Сроки работ определены подписанным 12 мая соглашением. Строительство разбито на три этапа. Две первые секции мы будем сдавать в октябре следующего года, еще две — в мае 2019-го, и полностью закончим объект в октябре 2019 года, — рассказал Алексей Цуканов.
Генеральный директор также отметил, что благоустройство территории вокруг возводимых компанией ЖК, всегда ложится на плечи добросовестных строителей. Дело в том, что жители близлежащих домов, которые начиная с 2004 и до 2012 годов строила разорившаяся фирма «Юниж-Строй», получали объекты, узаконенные судами, без коммуникаций и внутридворовых проездов.
— Это вопиющие факты: сдавали дом, а люди пользовались биотуалетами. И такое возможно было раньше, когда ларьки становились узаконенными стационарными объектами. В свое время город выдавал разрешение на строительство, а значит должны были принимать проект планировки дороги, — заметил Андрей Бочаров.
— Здесь невозможно проехать, а люди живут в этом месте 10−12 лет, — подчеркнул глава региона.
Андрей Бочаров ответил на вопрос обманутых дольщиков, будет ли привлечен к ответственности Юрий Корольков, директор компании «Юниж Строй», по вине которого они оказались в подобной ситуации. Как подчеркнула одна из представителей инициативной группы Ирина Тучкова, у многих сломаны жизни.
— Правоохранительные органы сделают все, чтобы виновные получили по заслугам, — заверил губернатор.
Волгоградцы, вложившие средства в строительство этого дома, поделились: у них появилась надежда, что
— Наша работа носит системный характер. С одной стороны, нужно решить проблемы с вашим домом, которые тянутся десятилетие, и с другими дольщиками. Мы изучаем проблематику по каждому объекту и понимаем, сразу все сделать невозможно: найти нормальных застройщиков очень трудно, особенно, когда объект настолько сложный. Но есть компании, которые берутся и исправляют ситуацию. Мы для этого работаем. Но также необходимо не допустить повторения подобного, а для этого нужно заменять и федеральное законодательство, и региональное. Сегодня мы не можем вмешиваться в деятельность саморегулируемых организаций. Но процесс строительства очень сложный, и здесь влияние государства должно быть максимальным, — отметил Андрей Бочаров.
Тем не менее, в регионе в течение трех лет идет большая работа по наведению порядка в сфере долевого строительства. В 2016 году сданы 12 жилых объектов, брошенных обанкротившимися компаниями. В результате были защищены права 709 дольщиков. Так, в прошлом году долгожданное новоселье отпраздновали участники долевого строительства дома № 64 по улице Репина. В позапрошлом это смогли сделать 444 гражданина, получивших свои квартиры в десяти домах. Сейчас кипит работа на некогда оставленной стройке дома № 7 по улице Лавочкина в Ворошиловском районе. Этот объект компания брала на себя обязательства сдать в первом квартале 2014 года, но деньги дольщиков были растрачены на иные нужды. «Ожила» и стройка на Огарева: идет работа по возведению дома 21Б, который следовало сдать в эксплуатацию в четвертом квартале позапрошлого года. Не так давно два долгостроя — в ЖК «Европейский» и ЖК «Ежевика» — в надлежащем исполнении получили 420 дольщиков.
Осенью прошлого года, во время рабочей поездки в Волгоградскую область, министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Михаил Мень дал действиям региональной администрации высокую оценку.
— В Волгоградской области мы видим реальную поддержку со стороны властей по подключению к инженерным сетям, благоустройству и ряду других вопросов, которые надо решать застройщику. Синергия действий федеральных, региональных и муниципальных властей, государственного финансового института дала результат — мы не допустили, чтобы люди оказались без квартир, в которые они уже вложили свои деньги, — отметил Михаил Мень.
Работа по защите прав дольщиков в регионе продолжится. Губернатор Волгоградской области поручил организовать совещание с представителями компаний, ведущих строительство с привлечением средств граждан.
— Сегодня рынок по реализации жилья на территории Волгоградской области и России в целом встал. В числе причин — недобросовестность застройщиков: люди боятся вкладывать деньги. Получается, что страдают добросовестные застройщики, — заявил Андрей Бочаров.
Теперь, по словам губернатора, запланирован следующий шаг в решении проблем обманутых дольщиков: обсуждение вопроса на большой рабочей встрече с Ассоциацией строителей.