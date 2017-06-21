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14:56 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Гордума согласовала создание Общественной палаты в Нижнем Новгороде

Гордума согласовала создание Общественной палаты в Нижнем Новгороде. Такое решение депутаты приняли на заседании 21 июня 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно принятому документу, для формирования палаты будет создана конкурсная комиссия из десяти человек, шестеро из которых будут представлять общественность, четверо — депутатов.

Как сообщила глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко («Единая Россия»), срок полномочий палаты — два года, численность — 33 человека. Депутат Алексей Ситдиков (ЕР) предложил внести в документ возможность исключения члена из общественной палаты по решению 2/3 при неучастии его в работе. Начальник юридического управления Гордумы Ирина Маслова отметила, что предложение «спорное — могут быть “вкусовые” решения». Ситдиков отметил, что не настаивает и предложил рассмотреть его правки в документ позднее. В решении Гордумы также говорится, что основной задачей городской Общественной палаты станет выявление общественно значимых проблем, общественный контроль за деятельностью городской власти, воплощение в жизнь инициатив горожан. Палата, согласно документу, будет обладать правом правотворческой инициативы.

Нижегородцы смогут стать кандидатами в члены Общественной палаты, приняв участие в конкурсе в порядке самовыдвижения без сбора подписей. Их избранию будут предшествовать открытые дебаты и презентация. За создание общественной палаты в итоге проголосовали 29 из присутствующих 39 депутатов.

Предполагается, что на форуме «Активный Нижний», который состоится в августе, будут определены кандидаты в члены Палаты, и в сентябре ожидается её первое заседание. В проекте положения также говорится, что кандидатов вправе будут выдвигать общественные объединения и иные некоммерческие организации.

При этом политические партии своих кандидатов в формируемый совещательный орган выдвигать не смогут. Общественная палата будет считаться сформированной, если в её состав по итогам конкурса войдут более половины от установленного положением числа членов.

Напомним, что фракция «Единой России» в Гордуме в марте 2017 года заявила о намерении инициировать создание Общественной палаты Нижнего Новгорода.

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