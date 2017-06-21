Кадровые перестановки в мэрии Казани

А на её место заместителя главы администрации муниципального образования пришла Людмила Андреева, которая два последних года работала секретарём в думе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Обе кандидатуры были утверждены присутствовавшими на заседании депутатами единогласно. Их выдвинул и внёс на рассмотрение мэр Казани Ильсур Метшин.

Евгения Лодвигова родилась 20 августа 1977 года в Казани. Она имеет два высших образования и две специальности — учитель английского языка и юрист. В мэрии Казани Лодвигова работает с 2014 года, начав с должности председателя комитета внешних связей и туризма аппарата исполкома. С 2015 года работала заместителем главы города и курировала, в том числе, и сферу туризма.

Новый заместитель мэра — 66-летняя Людмила Андреева также родилась в Казани. По образованию она — учитель математики средней школы. С 24 октября 2005 года по 26 октября 2010 года и с 11 ноября 2013 года по 20 сентября 2015 года она уже занимала должность замглавы муниципального образования. Между этими периода Андреева работала секретарём Казанской городской думы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Казанская городская дума 21 июня планировала рассмотреть 15 вопросов. Среди них — поправки в бюджет города, вопросы реализации культурной политики города, утверждение почётных граждан. Также должны были уточнить в рамках сессии структуру исполкома Казани и состав постоянных комиссий гордумы.

Напомним также, на заседании звание почётных граждан было присвоено миллиардеру Алишеру Усманову и известной актрисе Чулпан Хаматовой, родившейся в Казани. Награждать их будут в День города, 30 августа.