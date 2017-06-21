Больше тысячи семей готовы к переезду на север Казахстана — министр
Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова заявила о том, что 1279 семей готовы к переезду в северный Казахстан, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова заявила о том, что 1279 семей готовы к переезду в северный Казахстан, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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Она добавила, что для обеспечения адресности господдержки совместно с местными исполнительными органами проведена масштабная работа по уточнению социального статуса граждан, отнесенных к непродуктивно занятым.
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«Проведенная работа позволила местным исполнительным органам получить полную картину по всем безработным и непродуктивно самозанятым гражданам. Таким образом конкретизирован не только контингент возможных участников программы, но и категория граждан, которая должна быть вовлечена в систему обязательного медицинского страхования», — отметила Тамара Дуйсенова.