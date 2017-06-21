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15:15 (мск), источник: Tengrinews

Больше тысячи семей готовы к переезду на север Казахстана — министр

Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова заявила о том, что 1279 семей готовы к переезду в северный Казахстан, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«В апреле-мае были проведены межрегиональные ярмарки вакансий в Южно-Казахстанской и Мангистауской областях с участием работодателей региона прибытия. По итогам 949 семей пожелали добровольно переселиться в северные регионы с трудоустройством на предложенные рабочие места. На сегодня в северные регионы переселились уже 88 семей, готовы к переезду еще 1279 семей», — сказала Тамара Дуйсенова в ходе отчетной встречи перед населением.

Она добавила, что для обеспечения адресности господдержки совместно с местными исполнительными органами проведена масштабная работа по уточнению социального статуса граждан, отнесенных к непродуктивно занятым.

«В течение апреля-мая 2017 года был проведен подворовой обход, которым было охвачено 5,5 миллионов человек. В результате выявлено 320 тысяч незарегистрированных безработных и около 1 миллиона непродуктивно самозанятых граждан», — рассказала министр.

«Проведенная работа позволила местным исполнительным органам получить полную картину по всем безработным и непродуктивно самозанятым гражданам. Таким образом конкретизирован не только контингент возможных участников программы, но и категория граждан, которая должна быть вовлечена в систему обязательного медицинского страхования», — отметила Тамара Дуйсенова.

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