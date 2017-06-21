Елизавета II произнесла тронную речь без короны впервые за 43 года
Британская королева Елизавета II произнесла тронную речь без короны впервые за 43 года, сообщает Mirror.
Британская королева Елизавета II произнесла тронную речь без короны впервые за 43 года, сообщает Mirror.
Как поясняет газета, обычно тронная речь и церемония открытия парламента — это масштабное мероприятие с «королевскими мантиями, золотым экипажем и тяжелой короной».
Но на этот раз все прошло в более простой обстановке: среди причин, которые сразу приходят в голову, издание называет жаркую погоду, возраст Елизаветы II, невеселое настроение в стране
Это связано с досрочными парламентскими выборами в Британии,
Таким образом, на необходимые репетиции и подготовку двух масштабных мероприятий не хватило времени. Поэтому, например, Елизавета II прибыла в парламент на автомобиле, а не в экипаже, и вместо короны надела шляпу.