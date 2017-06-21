Елизавета II произнесла тронную речь без короны впервые за 43 года

Как поясняет газета, обычно тронная речь и церемония открытия парламента — это масштабное мероприятие с «королевскими мантиями, золотым экипажем и тяжелой короной».

Но на этот раз все прошло в более простой обстановке: среди причин, которые сразу приходят в голову, издание называет жаркую погоду, возраст Елизаветы II, невеселое настроение в стране из-за недавних трагических событий, но на самом деле все было запланировано заранее.

Это связано с досрочными парламентскими выборами в Британии, из-за которых церемония открытия парламента прошла всего через несколько дней после Выноса знамени — торжественного парада в честь официального дня рождения королевы.

Таким образом, на необходимые репетиции и подготовку двух масштабных мероприятий не хватило времени. Поэтому, например, Елизавета II прибыла в парламент на автомобиле, а не в экипаже, и вместо короны надела шляпу.