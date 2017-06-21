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16:40 (мск), источник: АиФ Самара

Благодаря прокуратуре власти Самары погасили задолженность по контрактам

Прокуратура Самары выявила задолженность городской администрации перед тремя фирмами.

По требованию прокуратуры администрация Самары погасила задолженность по муниципальным контрактам, сообщает надзорное ведомство.

В ходе проведенной прокуратурой Самары проверки было установлено, что у департамента городского хозяйства и экологии имелась задолженность перед ООО СК «Ладья», ООО «Интегрированные технологии безопасности», ООО «НефтеГазЭнерго-Сервис» по выполненным муниципальным контрактам на общую сумму около восьми миллионов рублей.

Прокуратура города потребовала от главы администрации Самары погасить выявленную задолженность.

В результате принятых городской прокуратурой мер задолженность перед организациями было погашена в полном объеме.

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