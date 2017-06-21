Благодаря прокуратуре власти Самары погасили задолженность по контрактам

По требованию прокуратуры администрация Самары погасила задолженность по муниципальным контрактам, сообщает надзорное ведомство.

В ходе проведенной прокуратурой Самары проверки было установлено, что у департамента городского хозяйства и экологии имелась задолженность перед ООО СК «Ладья», ООО «Интегрированные технологии безопасности», ООО «НефтеГазЭнерго-Сервис» по выполненным муниципальным контрактам на общую сумму около восьми миллионов рублей.

Прокуратура города потребовала от главы администрации Самары погасить выявленную задолженность.

В результате принятых городской прокуратурой мер задолженность перед организациями было погашена в полном объеме.