Генсек НАТО выступит в Раде
Как отмечается, 10 июля предполагается организовать визит в Украину делегации Североатлантического совета НАТО, проведения торжественного заседания Верховной Рады с выступлением на нем Йенса Столтенберга.
Как отмечается, 10 июля предполагается организовать визит в Украину делегации Североатлантического совета НАТО, проведения торжественного заседания Верховной Рады с выступлением на нем Йенса Столтенберга.
КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Кабинет министров утвердил план празднования двадцатой годовщины Хартии об особом партнерстве Украины и НАТО, в рамках которого состоится визит делегации Североатлантического совета НАТО в Киев.
Согласно плану, 10 июля предполагается организовать визит в Украину делегации Североатлантического совета НАТО, проведения торжественного заседания Верховной Рады с выступлением на нем Йенса Столтенберга и провести с участием президента Украины Петра Порошенко торжественное заседание Комиссии
Также планируется провести международную конференцию по случаю годовщины.
Кроме того, в июле пройдет церемония торжественного открытия нового помещения представительства НАТО в Киеве.