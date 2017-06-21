Генсек НАТО выступит в Раде

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Кабинет министров утвердил план празднования двадцатой годовщины Хартии об особом партнерстве Украины и НАТО, в рамках которого состоится визит делегации Североатлантического совета НАТО в Киев.

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Согласно плану, 10 июля предполагается организовать визит в Украину делегации Североатлантического совета НАТО, проведения торжественного заседания Верховной Рады с выступлением на нем Йенса Столтенберга и провести с участием президента Украины Петра Порошенко торжественное заседание Комиссии Украина-НАТО в Киеве.

Также планируется провести международную конференцию по случаю годовщины.

Кроме того, в июле пройдет церемония торжественного открытия нового помещения представительства НАТО в Киеве.