Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Белый дом сделал заявление по России после визита Порошенко
«Скелеты в шкафу» вредят карьере
Россиян предупредили по поводу денег из банкоматов
Поклонников Анфисы Чеховой возмутили плохие манеры ее сына
США приняли решение, направленное на возвращение Крыма Киеву
Знаете ли вы творчество Виктора Цоя?21 июня 1962 года родился Виктор Цой. Сегодня музыканту исполнилось бы 55 лет
СМИ: Белый дом сделал заявление по России после визита Порошенко
В небе Сирии РФ и США начали "войну без правил"
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
«Позор для Украины»: депутат Рады о встрече Порошенко с Трампом
СМИ: Самолет США с украинскими военными летит в РФ
Анджелина Джоли поправилась и похорошела (фото)
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
СМИ: оперная дива Анна Нетребко феноменально похудела
СМИ: Самолет США с украинскими военными летит в РФ
7 великих машин, выпущенных в единственном экземпляре
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство
Фоторепортажи
10Умер Гельмут Коль
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
15:56 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Генсек НАТО выступит в Раде

Как отмечается, 10 июля предполагается организовать визит в Украину делегации Североатлантического совета НАТО, проведения торжественного заседания Верховной Рады с выступлением на нем Йенса Столтенберга.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Кабинет министров утвердил план празднования двадцатой годовщины Хартии об особом партнерстве Украины и НАТО, в рамках которого состоится визит делегации Североатлантического совета НАТО в Киев.

Читайте также
Савченко о стремлении Украины в НАТО: не нужно унижаться и просить

Согласно плану, 10 июля предполагается организовать визит в Украину делегации Североатлантического совета НАТО, проведения торжественного заседания Верховной Рады с выступлением на нем Йенса Столтенберга и провести с участием президента Украины Петра Порошенко торжественное заседание Комиссии Украина-НАТО в Киеве.

Также планируется провести международную конференцию по случаю годовщины.

Кроме того, в июле пройдет церемония торжественного открытия нового помещения представительства НАТО в Киеве.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Украинский политик о визите Петра Порошенко в США: это унижение
Путин показал Стоуну видео операции в Сирии с чужого смартфона
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу
Суд арестовал экс-директора «Гоголь-центра»
Умер легендарный советский разведчик Юрий Дроздов
Тронная речь Елизаветы II прошла без короны впервые за 43 года
Футбол в России — это похороны. Германия о Кубке конфедераций
Повторный анализ выявил алкоголь в крови погибшего в ДТП ребенка
Спорт
Россия идет на Роналду Сборная России на спартаковском стадионе в Москве примет команду Португалии во главе с Криштиану Роналду
Авто
СМИ: экспертиза нашла алкоголь в крови 6-летнего мальчика Сразу несколько СМИ со ссылкой на источники сообщили, что повторные анализы крови сбитого в Балашихе мальчика подтвердили, что он был пьян
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Участник шоу «Голос» из команды Билана дебютирует в кино Торнике Квитатиани из пятого сезона снимается вместе с Дмитрием Певцовым и Евгением Стычкиным
Недвижимость
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Названа стоимость самой маленькой квартиры Подмосковья
В России подешевели частные дома
Названы самые безопасные города России
Леди
Саудаде: черта характера, которой португальцы похожи на русских Редактор «Леди Mail.Ru» Юля Арбатская поехала в Португалию отдохнуть... и немного влюбилась
Дети
Жена безрукого и безногого певца Ника Вуйчича ждет двойню Он станет отцом в третий и четвертый раз.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь