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16:21 (мск), источник: УНИАН

«Радикалы» заявляют о нападении на их офис в Киеве

Сейчас, говорит Мосийчук, вызвали полицию, чтобы выяснить, кто совершил нападение.

Источник: УНИАН

На офис Радикальной партии в Киеве совершили нападение неизвестные. Об этом народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил в эфире телеканала «112 Украина».

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«Кто? Что? Почему? Это центр Киева. Помещение охраняется. Что вообще происходит — непонятно. Насколько утверждают девушки (работники пресс-службы — УНИАН) — это силовики, потому что они отказываются представляться и никаких опознавательных знаков у них нет», — сказал Мосийчук.

Он также отметил, что сейчас вызвали полицию, чтобы выяснить, кто совершил нападение.

«Девушки говорят, что их от 20 до 30-ти. Приказывают всем покинуть помещение. Я не исключаю, что это рейдерский захват», — сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июня, генпрокурор Юрий Луценко в Facebook написал, что внес в парламент представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от Радикальной партии Андрея Лозового, «в действиях которого усматриваются признаки умышленного уклонения от уплаты налогов в размере 1, 846 млн грн».

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