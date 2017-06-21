«Яблоко» и Ройзман намерены обжаловать «муниципальный фильтр» на губернаторских выборах

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Партия «Яблоко» будет обжаловать «муниципальный фильтр» на выборах глав регионов, даже если выдвинутый ею мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман одержит победу на выборах губернатора Свердловской области.

«Даже если допустят [на выборы], даже если Ройзман победит, все равно мы будем ставить вопрос вместе с ним о “муниципальном фильтре”, потому что это механизм издевательства, это запретный механизм, который ни в одном регионе никто никогда, кого власть отвергает, не может преодолеть», — заявил журналистам основатель партии и глава федерального комитета Григорий Явлинский.