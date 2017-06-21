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16:12 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Борис Дубровский потребовал ликвидировать несанкционированные свалки

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил главам муниципальных образований взять на контроль все несанкционированные свалки мусора и твердых бытовых отходов и обеспечить их ликвидацию, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Прошу руководителей территорий обеспечить учет и ликвидацию несанкционированных свалок, а также организовать контроль за состоянием санкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов, в том числе контейнерных площадок», — подчеркнул Дубровский.

Министр экологии Ирина Гладкова отмечает, что ежегодное образование ТКО на территории Челябинской области составляет около 900 тысяч тонн.

Напомним, что с 2016 года в Челябинской области утверждена новая схема обращения с отходами и определено 6 кластеров. Для каждого из них определены количество и места размещения объектов сортировки ТКО, перегрузочные станции, сформирована логистика мусорных потоков.

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