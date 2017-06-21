Борис Дубровский потребовал ликвидировать несанкционированные свалки

«Прошу руководителей территорий обеспечить учет и ликвидацию несанкционированных свалок, а также организовать контроль за состоянием санкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов, в том числе контейнерных площадок», — подчеркнул Дубровский.

Министр экологии Ирина Гладкова отмечает, что ежегодное образование ТКО на территории Челябинской области составляет около 900 тысяч тонн.

Напомним, что с 2016 года в Челябинской области утверждена новая схема обращения с отходами и определено 6 кластеров. Для каждого из них определены количество и места размещения объектов сортировки ТКО, перегрузочные станции, сформирована логистика мусорных потоков.