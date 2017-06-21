Овсянников: мы полностью останавливаем процесс принятия генерального плана Севастополя

Об этом он заявил в среду во время совещания по вопросу доработки документа.

«Мы полностью останавливаем юридический процесс принятия Генплана и продолжаем работу по устранению замечаний к документу», — сказал он.

Решение вызвано рядом проблем, которые связаны со сроком внесения изменений в документ. «У нас есть часть вопросов, которые требуют более длительного согласования. Это вопросы, связанные с землями спецназначения, с трассировкой дорог, с урегулированием земельно-имущественных отношений. Пока нет оформленного права собственности, любая информация, связанная с изменением назначения земли, вызывает страх. Поэтому мы должны взять более длительное время, чтобы оформить землю», — заявил он.

Заместитель губернатора Севастополя Илья Пономарев подчеркнул, что вопрос оформления дачных участков в городе «особенно острый». «Основные проблемы с оформлением участков. В Севастополе свыше 450 садовых товариществ, а общее количество земельных участков в них около 120 тыс. При этом свыше 70% земельных участков не оформлены», — отметил он.