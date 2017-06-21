Овсянников: мы полностью останавливаем процесс принятия генерального плана Севастополя
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости (Крым). Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников принял решение остановить процесс принятия Генерального плана.
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости (Крым). Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников принял решение остановить процесс принятия Генерального плана.
Об этом он заявил в среду во время совещания по вопросу доработки документа.
«Мы полностью останавливаем юридический процесс принятия Генплана и продолжаем работу по устранению замечаний к документу», — сказал он.
Решение вызвано рядом проблем, которые связаны со сроком внесения изменений в документ. «У нас есть часть вопросов, которые требуют более длительного согласования. Это вопросы, связанные с землями спецназначения, с трассировкой дорог, с урегулированием
Заместитель губернатора Севастополя Илья Пономарев подчеркнул, что вопрос оформления дачных участков в городе «особенно острый». «Основные проблемы с оформлением участков. В Севастополе свыше 450 садовых товариществ, а общее количество земельных участков в них около 120 тыс. При этом свыше 70% земельных участков не оформлены», — отметил он.
«Если на это понадобится год, будем работать год, если больше — будем работать до тех пор, пока все коррективы в проекте не будут учтены», — подчеркнул он.
Овсянников пообещал, что после переработки Генерального плана с учетом предложений севастопольцев и экспертов, документ повторно вынесут на публичное обсуждение. «Когда все предложения будут учтены, не будет нареканий горожан, мы его направим разработчикам», — сказал глава Севастополя.
Во время общественных обсуждений Генерального плана севастопольцы направили около 9,5 тыс замечаний и предложений к документу. В основном претензии касались изменения назначения функциональных зон по принципу увеличения или уменьшения этажности, перевод садовых товариществ в зону жилой застройки, размещения участков в природоохранных и сельскохозяйственных зонах, судьбы гаражей и гаражных кооперативов.
27 мая в Севастополе состоялся самый массовый со времен «Русской весны» митинг против принятия Генплана. Власти города организовали работу ряда комиссий, которые должны изучить претензии горожан к Генеральному плану и принять решение по внесению изменений в документ. Овсянников и руководители профильных департаментов неоднократно заявляли, что 90% претензии жителей города к Генеральному плану будут учтены.