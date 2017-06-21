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17:02 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинские депутаты выступили против расширения границ города

Депутаты Челябинской городской думы выступили против расширения существующих границ городского округа.

Этот вопрос обсуждался на комиссии по градостроительству и землепользованию Гордумы при рассмотрении технического задания на разработку проекта Генерального плана Челябинска.

«Расширение границ города не совсем целесообразно, поскольку возведение микрорайонов на окраинах городского округа повлечет за собой прокладывание дополнительных коммуникаций, а также создание дополнительной инфраструктуры — школ, детских садов, поликлиник, транспортных маршрутов», — отметили в Годуме.

По мнению депутатов, новое жилье лучше строить в центре города на освободившихся после сноса ветхих домов площадках. «Это более экономически выгодное направление, поскольку не требует создания новых объектов инфраструктуры, а только расширение уже существующих», — подчеркивают в городском парламенте.

В течение 10 дней до 1 июля депутаты внесут свои предложения по корректировке технического задания на разработку проекта Генплана в управление архитектуры Челябинска. На основании Генерального плату осуществляется планировка, застройка, реконструкция и иные виды градостроительного освоения территорий. В ближайшее время техническое задание и сопутствующие документы будут размещены для объявления конкурса.

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