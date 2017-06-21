В НАТО прокомментировали сближение F-16 с самолетом Шойгу

«Когда любой неизвестный самолет приближается к воздушному пространству НАТО, НАТО и национальные ВВС поднимаются в небо для отслеживания этих полетов. Наши действия были стандартными. Обычно, когда самолеты НАТО перехватывают самолет, они визуально идентифицируют его, все время сохраняя безопасное расстояние», — заявил представитель НАТО в письменном ответе на запросы СМИ в связи с информацией об инциденте с самолетом российского министра.

По его словам, «при завершении (процедуры) истребители НАТО просто отрываются от сопровождаемого самолета». «Это стандартная процедура, все наши пилоты ведут себя безопасным и ответственным образом», — сказал представитель альянса, пожелавший остаться неназванным.

При этом он сообщил, что «на прошлой неделе НАТО отслеживала необычно большое число российских военных самолетов над Балтийским морем». «В их числе были стратегические бомбардировщики, истребители, самолеты-разведчики, транспортные и другие самолеты», — заявил он.

Ранее сообщалось, что самолеты НАТО попытались сопроводить борт Шойгу, когда министр следовал в Калининград над нейтральными водами. Самолет, в котором находился Шойгу, летел с эскортом, состоящим из истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота.

Один из натовских самолетов попытался приблизиться к борту министра обороны РФ, но между ним и российским лайнером встал российский истребитель сопровождения Су-27. После этого натовский истребитель ретировался.