Павел Филипп заверил европейских партнеров, что рекомендации Венецианской комиссии будут тщательно рассмотрены

На совместной встрече Павла Филипа и европейского комиссара по расширению Йоханиса Хана, европейский чиновник заявил, что наша страна добилась больших прогрессов в реализации реформ и должна продолжать этот путь.

«Я заверил наших европейских партнёров, что рекомендации Венецианской комиссии тщательно изучаются и максимально принимаются во внимание в процессе усовершенствования закона об изменении избирательной системы. До окончания этой избирательной реформы мы внимательно проанализируем все рекомендации Венецианской комиссии и внедрим найденные решения, так чтобы соответствовать с мнением Венецианской комиссии», — сказал Павел Филип.

«Молдова достигла большого прогресса за последние полтора года и надеюсь, что Молдова продолжит этот путь. Надо концентрироваться на предотвращении коррупции, на поддержку правового государства и конечно на экономическое развитие. Хочу сказать, что молдавские граждане больше поддерживают Европейский Союз в результате политики правительства Филип», — сказал Йоханис Хан.