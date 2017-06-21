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17:45 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов распорядился оборудовать автовокзал города Саки пандусами

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости (Крым). Глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение заместителю министра транспорта Крыма Сергею Семенову оборудовать действующую автостанцию в городе Саки пандусами. Это поручение глава Республики озвучил на совещании с главами администраций муниципальных образований Крыма в формате видеоконференции.

Источник: РИА "Новости"

Рассказывая о мероприятиях, запланированных в ходе реализации государственной программы «Доступная среда», заместитель председателя Совета министров Алла Пашкунова напомнила, что министерство транспорта РК планировало адаптировать автостанции Симферополя, Евпатории, Ялты и города Саки. «Речь идет о пандусах, дверных проемах, специальных приспособлениях, для посадки в автобус, санузлы и прочие моменты», — уточнила она.

Со своей стороны замглавы минтранса Сергей Семенов отметил, что, в частности, на адаптацию автостанции в Саках предусмотрены средства из республиканского и федерального бюджета. «Данные деньги заложены и из республиканского, и из федерального бюджетов. Сейчас “Крымавтотранс” (подведомственное минтрансу предприятие — ред.) за собственные деньги делает проектно-сметную документацию. Соответственно, потом будут строительно-монтажные работы. Вопрос в том: если мы автовокзал переносим, то нужно ли выполнять меры (эти — ред.)?».

В свою очередь Аксенов заявил о необходимости возведения указанных сооружений на территории действующей автостанции в Саках. «Вы определитесь, когда будет построен новый автовокзал, и поймите, как люди с ограниченными возможностями будут год или полтора (пока будет строиться новый автовокзал — ред.) добираться… Пандусы — это не дорогое удовольствие, а для людей это снятие огромных проблем. Я считаю, надо сделать это сейчас, эти пандусы. Давайте, выполняйте в текущем режиме», — поручил глава Республики.

Вопрос переноса автостанции в Саках за пределы центра города был озвучен в ходе выездного заседания Совета министров РК в Саках в марте. В частности, отмечалось то, что нынешняя автостанция не соответствует основным требованиями и нормам, с трудом вмещает необходимое количество автобусов и не может в полной мере обеспечить безопасность, а расширить ее на существующем месте не представляется возможным. По итогам заседания Совмина глава Республики поручил ГУП РК «Крымавтотранс» внести предложения по целесообразности переноса автостанции.

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