Внезапно! Украина недовольна строительством Россией моста через Керченский пролив

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры страны Юрий Лавренюк, передаёт ТАСС. Никакие действия по поводу строительства указанного объекта РФ не согласовала с Украиной, — сказал он. Таким образом, Россия, по его мнению, нарушила требования Конвенции ООН по морскому праву, Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, а также ряд других международных соглашений и документов.

Кроме того, продолжил Лавренюк, с Украиной не согласованы намерения РФ закрыть Керченский пролив в акватории его судоходной части на 23 дня в августе-сентябре 2017 года в связи с установкой арки, «что может нанести значительный ущерб не только безопасности судоходства, но и национальной безопасности Украины в целом».