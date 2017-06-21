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18:16 (мск), источник: КрымPress

Внезапно! Украина недовольна строительством Россией моста через Керченский пролив

Украина намерена обратиться в Международную морскую организацию (ИМО — International Maritime Organization) в связи со строительством Россией моста через Керченский пролив.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры страны Юрий Лавренюк, передаёт ТАСС. Никакие действия по поводу строительства указанного объекта РФ не согласовала с Украиной, — сказал он. Таким образом, Россия, по его мнению, нарушила требования Конвенции ООН по морскому праву, Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, а также ряд других международных соглашений и документов.

Кроме того, продолжил Лавренюк, с Украиной не согласованы намерения РФ закрыть Керченский пролив в акватории его судоходной части на 23 дня в августе-сентябре 2017 года в связи с установкой арки, «что может нанести значительный ущерб не только безопасности судоходства, но и национальной безопасности Украины в целом».

Дальнейшее строительство и ввод в эксплуатацию моста через Керченский пролив приведет к значительному уменьшению судозаходов в порты Мариуполя и Бердянска, снижению их грузооборота, что, по мнению украинских чиновников, недопустимо.

В связи с этим Мининфраструктуры Украины обратилось в МИД страны с просьбой направить соответствующую ноту в РФ, а также в Международную морскую организацию.

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