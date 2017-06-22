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07:42 (мск), источник: Новости Воронежа

«Нужны, чтобы население знало “героев” в белых халатах, которые по-хамски ведут себя с воронежцами»

Об этом заявил губернатор Алексей Гордеев на встрече с главой облздрава.

В среду, 21 июня 2017 года, глава региона поручил руководителю департамента облздрава Александру Щукину повысить эффективность системы здравоохранения. Связано это с тем, что население недостаточно удовлетворено качество медпомощи.
По словам губернатора, недостаточно иметь качественные лекарства и дорогое оборудование.

«Нахамили один раз человеку в медицинском учреждении и он поставил вам минус, — пояснил Алексей Гордеев. — Мы должны переломить черствость в медицине».

Глава региона подчеркнул, что те, кто не готовы нести добро и работать с человеком, могут идти в другую профессию.

«Помимо профилактических методов, надо работать публично. Чтобы население знало “героев” в белых халатах, которые по-хамски ведут себя с воронежцами», — подытожил Алексей Гордеев.

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