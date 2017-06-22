«Нужны, чтобы население знало “героев” в белых халатах, которые по-хамски ведут себя с воронежцами»
Об этом заявил губернатор Алексей Гордеев на встрече с главой облздрава.
Об этом заявил губернатор Алексей Гордеев на встрече с главой облздрава.
В среду, 21 июня 2017 года, глава региона поручил руководителю департамента облздрава Александру Щукину повысить эффективность системы здравоохранения. Связано это с тем, что население недостаточно удовлетворено качество медпомощи.
По словам губернатора, недостаточно иметь качественные лекарства и дорогое оборудование.
«Нахамили один раз человеку в медицинском учреждении и он поставил вам минус, — пояснил Алексей Гордеев. — Мы должны переломить черствость в медицине».
Глава региона подчеркнул, что те, кто не готовы нести добро и работать с человеком, могут идти в другую профессию.
«Помимо профилактических методов, надо работать публично. Чтобы население знало “героев” в белых халатах, которые