«Нужны, чтобы население знало “героев” в белых халатах, которые по-хамски ведут себя с воронежцами»

В среду, 21 июня 2017 года, глава региона поручил руководителю департамента облздрава Александру Щукину повысить эффективность системы здравоохранения. Связано это с тем, что население недостаточно удовлетворено качество медпомощи.

По словам губернатора, недостаточно иметь качественные лекарства и дорогое оборудование.

«Нахамили один раз человеку в медицинском учреждении и он поставил вам минус, — пояснил Алексей Гордеев. — Мы должны переломить черствость в медицине».

Глава региона подчеркнул, что те, кто не готовы нести добро и работать с человеком, могут идти в другую профессию.