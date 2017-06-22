Николай Меркушкин: «Площадь Славы должна стать главным украшением Самары»

Участие в совещании приняли министр строительства региона Александр Баландин, представители института «ТеррНИИгражданпроект», самарские архитекторы.

В частности, губернатору было предложено несколько вариантов по дизайну подходов к стадиону «Самара Арена» и по цветовой гамме парково-рекреационной зоны вокруг футбольной арены.

С учетом всех прозвучавших мнений было принято предварительное решение, что пешеходные зоны от входа на стадион до трибун будут выложены квадратной плиткой 80×80 см четырех оттенков гранита — светлого, светло-серого, серого и темного.

По мнению архитекторов, это придаст монументальность этой зоне, а плавный переход от темного к светлому будет указывать болельщикам направление к спортивной арене. Предполагается, что изготовлением плитки для входных зон займется рязанская компания «Каменный век». Им предстоит оформить около 35% территории вокруг стадиона.

При оформлении прогулочных дорожек и парковых зон предполагается использовать небольшую прямоугольную тротуарную плитку различных оттенков — от темного до светло-желтого. Плитку изготовит самарская компания Farbstein («Фарбштайн»).

Представители обоих производителей заверили Николая Меркушкина, что им по силам выполнить поставленную задачу — мощности и технологии позволяют. Губернатор дал поручение подготовить окончательные эскизы в течение 1−2 дней.

Представители «ТеррНИИгражданпроект» представили главе региона предварительный проект общеобразовательного центра с круглосуточным пребыванием по работе с одаренными детьми на 3-й просеке на берегу Волги.

Напомним, проект создания центра находится на личном контроле губернатора. Учреждение будет построено на территории двух бывших летних лагерей.

Как рассказали Николаю Меркушкину проектировщики, здесь возведут учебный блок, гостиницу на 320 человек с видом на Волгу, проектом предусмотрены досуговый центр, корпус для дополнительного образования, обсерватория. В спортивном ядре разместят большой и малый спортивные залы, зал борьбы и тренажерный зал.

Все корпуса будут вписаны в ландшафт с сохранением зеленых насаждений и соединены переходами. «Корпуса будут вписаны в рельеф, мы хотим максимально сохранить зеленые насаждения — это главная художественная идея», — пояснили представители «ТеррНИИгражданпроекта».

Николай Меркушкин положительно оценил замысел проектировщиков: «Я поддерживаю проект».

Как рассказали губернатору, окончательный вариант будет готов к концу года, но Николай Меркушкин порекомендовал максимально ускорить процесс — проект должен быть представлен через четыре месяца.

На площади Славы губернатор ознакомился с ходом реконструкции склона у мемориального комплекса «Гордость, честь и слава Самарской области». Напомним, до ЧМ-2018 склон должен преобразиться — здесь должны отремонтировать инженерные коммуникации, проложить новые трубопроводы, отремонтировать лестницы, построить амфитеатр и фонтаны, устроить цветочные клумбы.

Как доложил Николаю Меркушкину руководитель департамента управления делами губернатора и областного правительства Владимир Коматовский, до конца года все работы на объекте подрядчик должен завершить.

По его словам, на данный момент отремонтировали верхнюю и нижнюю насосные станции, ливневую канализацию, идет реконструкция лестниц. Также закладывается основа так называемых «сухих фонтанов» (струи воды в них бить прямо из-под земли в едином ритме с «поющим» фонтаном у бассейна ЦСК ВВС).

Когда лестницы и фонтаны будут готовы, начнется формирование центральной части, где будут расположены зрительские места в виде амфитеатра. Во время массовых праздничных мероприятий перед амфитеатром будет за 1−2 дня монтироваться сцена.

Николай Меркушкин поручил рассмотреть вариант, при которому монтаж сцены будет занимать несколько часов. Также глава региона дал ряд конкретных поручений, которые необходимо предусмотреть в проекте, чтобы архитектурный ансамбль на склоне площади Славы стал в итоге главным украшением города.