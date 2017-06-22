Нижегородская область заключила соглашение о сотрудничестве с военно-патриотическим движением «Юнармия».

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, Нижегородская область подписала такое соглашение первой среди всех регионов ПФО.

Согласно информации, 21 июня вице-губернатор Евгений Люлин и начальник главного штаба «Юнармии» Дмитрий Труненков подписали соглашение о сотрудничестве в сфере патриотического воспитания детей.

Как отметил Дмитрий Труненков, Нижегородская область стала первым регион Приволжского округа с которым «Юнармия» заключила подобное соглашение о сотрудничестве. ПО состоянию на июнь 2017 года в регионе работает 2 юнармейских лагеря «Партизан» и «Гвардеец».

По словам министра образования Нижегородской области Сергея Наумова, создан региональный штаб «Юнармии» в которую уже записалось более 3 тыс. юных жителей Нижегородской области.

СПРАВКА

«Юнармия» создана по инициативе Минобороны России и поддержано президентом РФ Владимиром Путиным. Движение призвано объединить все организации, занимающиеся допризывной подготовкой граждан. ДОСААФ России дает возможность членам новоиспеченного движения обучаться на базе своих объектов.