Нижегородская область заключила соглашение о сотрудничестве с военно-патриотическим движением «Юнармия»
Создан региональный штаб «Юнармии» в которую уже записалось более 3 тыс. юных жителей Нижегородской области.
Создан региональный штаб «Юнармии» в которую уже записалось более 3 тыс. юных жителей Нижегородской области.
Нижегородская область заключила соглашение о сотрудничестве с
Как сообщает
Согласно информации, 21 июня
Как отметил Дмитрий Труненков, Нижегородская область стала первым регион Приволжского округа с которым «Юнармия» заключила подобное соглашение о сотрудничестве. ПО состоянию на июнь 2017 года в регионе работает 2 юнармейских лагеря «Партизан» и «Гвардеец».
По словам министра образования Нижегородской области Сергея Наумова, создан региональный штаб «Юнармии» в которую уже записалось более 3 тыс. юных жителей Нижегородской области.
СПРАВКА
«Юнармия» создана по инициативе Минобороны России и поддержано президентом РФ Владимиром Путиным. Движение призвано объединить все организации, занимающиеся допризывной подготовкой граждан. ДОСААФ России дает возможность членам новоиспеченного движения обучаться на базе своих объектов.