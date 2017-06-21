Путин о зарплатах бюджетникам: надо с дубиной стоять, чтобы их повышали

В ходе беседы с классными руководителями выпускных классов общеобразовательных школ в Кремле один из педагогов задал президенту вопрос про преподавателей-мужчин. Путин ответил, что они, конечно, должны быть, и заинтересовать их этой работой можно, в том числе, зарплатой.

«Это исключительно моя инициатива была, никто не подсказал ни в правительстве — поднять уровень зарплаты до средней по экономике в регионе. Мне сказали: нет, это невозможно», — рассказал Путин.