Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Белый дом сделал заявление по России после визита Порошенко
«Скелеты в шкафу» вредят карьере
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Жена безрукого и безногого певца Ника Вуйчича ждет двойню
"Первый канал" подал в суд претензию из-за фильма о Путине
Знаете ли вы творчество Виктора Цоя?21 июня 1962 года родился Виктор Цой. Сегодня музыканту исполнилось бы 55 лет
СМИ: Белый дом сделал заявление по России после визита Порошенко
В Сирии между РФ и США началась "война без правил"
7 великих машин, выпущенных в единственном экземпляре
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство
СМИ: Рианна надела кружевное платье от Диор без белья
Кравчук: Безвиз оторваться от РФ не поможет
39-летняя Ольга Орлова отказалась выходить замуж
Анджелина Джоли поправилась и похорошела (фото)
СМИ: оперная дива Анна Нетребко феноменально похудела
СМИ: Самолет США с украинскими военными летит в РФ
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Фоторепортажи
10Умер Гельмут Коль
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
21:24 (мск), источник: РИА Новости

Путин о зарплатах бюджетникам: надо с дубиной стоять, чтобы их повышали

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для того, чтобы обеспечить повышение зарплат бюджетникам в регионах, приходится «реально с дубиной стоять».

Источник: РИА Новости

В ходе беседы с классными руководителями выпускных классов общеобразовательных школ в Кремле один из педагогов задал президенту вопрос про преподавателей-мужчин. Путин ответил, что они, конечно, должны быть, и заинтересовать их этой работой можно, в том числе, зарплатой.

«Это исключительно моя инициатива была, никто не подсказал ни в правительстве — поднять уровень зарплаты до средней по экономике в регионе. Мне сказали: нет, это невозможно», — рассказал Путин.

«Мне приходится вот просто реально с дубиной стоять, чтобы в регионах это обеспечивали. Вот реально, я просто поквартально слежу, что происходит в регионах. И, конечно, сбои бывают, что-то не получается, но в целом по стране выдерживаем… Так и будем дальше делать», — заявил он.

Комментарии
3
арсений сидоров
Блаженный
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Леонид Барковский
То то я и смотрю, национальная валюта вниз повалилась - свободные рубли на доплаты понадобились...
А цены...а, что цены? Цены вполне нормальные, главное ничего не покупать!))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Дмитрий Новороссийск
Бог в помощь, Владимир Владимирович! Вот только как мне кажется, надзор за этим рукаводителями должен быть куда серьёзней дубины. Должна быть ответственность властей перед указами президента. На выполнил, снять да другого поставить... а этого разгельдяя ни на одну должность в административной работе не брать. Пускай на заводы идут работать...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Какую должность сейчас занимает Евгения Васильева
Сборная России проиграла Португалии на Кубке конфедераций
Самолёты НАТО снова сопроводили борт Шойгу
Черчесов назвал причину поражения от португальцев
Макрон назвал ошибкой участие Франции во вторжении в Ливию
Во Франции сформировано новое правительство
Минфин придумал новый способ заставить людей копить на пенсии
Глава Alibaba: через 30 лет люди будут работать по 4 часа в день
Спорт
Криштиану решает: как Россия проиграла Португалии на КК Невзрачная игра в первом тайме, яркая концовка второго: поражение, но всё могло быть хуже
Авто
КАМАЗ: за моделью NEO выстроились очереди Первые крупные партии модернизированных тягачей нового модельного ряда обрели своих хозяев
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Малахов возмутил сеть роликом с Шурыгиной в личном видеоблоге Ведущий шоу «Пусть говорят» завел собственный канал на популярном видеохостинге и собрал рекордное количество диcлайков
Недвижимость
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Названа стоимость самой маленькой квартиры Подмосковья
В России подешевели частные дома
Названы самые безопасные города России
Леди
Саудаде: черта характера, которой португальцы похожи на русских Редактор «Леди Mail.Ru» Юля Арбатская поехала в Португалию отдохнуть... и немного влюбилась
Дети
Жена безрукого и безногого певца Ника Вуйчича ждет двойню Он станет отцом в третий и четвертый раз.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь