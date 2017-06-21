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21:39 (мск), источник: РИА Новости

Макрон назвал ошибкой участие Франции во вторжении в Ливию в 2011 году

РИМ, 21 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Президент Франции Эммануэль Макрон считает ошибкой участие вооруженных сил страны в операции в Ливии в 2011 году и предостерегает от повторения этого сценария в Сирии.

Источник: РИА Новости

«Со мной придет конец этой форме неоконсерватизма, которую импортировали во Францию 10 лет назад. Демократию нельзя привнести снаружи, не вовлекая народы. Франция не участвовала в войне в Ираке и была в этом права. Но она ошиблась, вступив в войну в Ливии. Каковы были итоги этих вторжений? Уничтоженные страны, в которых процветают террористические группы. Я не хочу, чтобы это произошло в Сирии», — заявил он в интервью ряду европейских СМИ, фрагмент которого опубликовала итальянская газета Il Corriere della Sera.

В середине февраля 2011 года в Ливии начались массовые демонстрации с требованием ухода правящего страной более 40 лет Муаммара Каддафи, которые впоследствии переросли в вооруженное противостояние между правительственными силами и мятежниками. Большая часть стран Запада эвакуировала персонал своих представительств, НАТО в том же году начала воздушную кампанию в Ливии.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в октябре 2011 года в стране возникло двоевластие: с одной стороны — избранный на всеобщих выборах парламент, заседающий в Тобруке на востоке страны, с другой — происламский Всеобщий национальный конгресс в Триполи. При этом ряд районов Ливии вообще не контролируется центральными властями, а на территории страны активно действуют боевики ИГ (запрещена в РФ).

Комментарии
11
Иван Иванов
Не,нормально,,,Пробиркой помахали,ушастому миру,бабло забрали,к себе в кубышку,и через несколько лет---"ошибка".Офигеть.Ошибка была с царских времён,когда не разорили европу...Сейчас бы наши либерасты ,не вопили бы о нищей России.
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Роман Федорович
Что-то Макрон, наверное, речь попутал или российские хакеры вмешались как обычно. Но в Европе нельзя же так сразу! Как же евроценности типа бей того на кого укажут США, и неважно что делать главное против России? А тут прямо как нормальные люди заговорил, так и до отмены санкций договорится. Надо срочно его на перевоспитание, Меркельше со Столтенбергом. А то "демократию нельзя привнести снаружи", половину истории США практически перечеркнул, изверг, там же столько трудов и денег на это положили! В Югославию доставляли демократию по воздуху, в Украину лично Нуланд с Байденом, курьерами работали не щадя себя чтоб только вовремя демократию доставить. В Сирии собственные почтовые филиалы сделали, ИГИЛ называются. В общем, Макрон явно погорячился.
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Александр Моисеев
А Вы предельно точно выражайтесь, чтобы Вас можно было понять без мата. ))))))))
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