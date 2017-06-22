Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Турция будет сбивать самолеты РФ, если НАТО начнет войну
Гидрометцентр предупреждает: дальше будет только хуже
На новость об алкоголе в крови 6-летнего ребенка ответил его отец
Девочку без взрослых и с большим чемоданом задержали на вокзале
Мужа певицы Жасмин приговорили к тюремному сроку
Знаете ли вы творчество Виктора Цоя?21 июня 1962 года родился Виктор Цой. Сегодня музыканту исполнилось бы 55 лет
Расмуссен: Такую битву Путин проиграет
Савченко прокомментировала визит Порошенко в США
7 великих машин, выпущенных в единственном экземпляре
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство
СМИ: на встрече с Трампом у Порошенко возникли проблемы со стулом
СМИ: Рианна надела кружевное платье без белья
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
"Я прошу, чтобы меня не убивали": обращение Губина
ВСУ двумя ударами вынесут войска РФ – депутат Рады
Киев направит Москве ноту протеста из-за масштабного проекта РФ
Мужа певицы Жасмин приговорили к тюремному сроку
Фоторепортажи
1450-летие Николь Кидман
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
11:04 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Госдуме поддержали проект донских парламентариев

Управляющие компании, которые уклоняются от проверок, нужно лишать лицензий. С такой инициативой выступает донской парламент.

Соответствующие поправки в Жилищный кодекс на самом высоком уровне — в Государственной Думе в Москве — представил спикер Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко.

В интервью «Дон-ТР» он рассказал о том, как была принята в российском парламенте донская инициатива.

«Проект был поддержан практически единогласно. Мы ожидаем, что после того как он станет федеральным законом, число недобросовестных управляющих компаний резко сократится. Как вы знаете, это одна из самых болевых точек в жизни абсолютного большинства жителей не только донского края, но и всей страны. Проект был высоко оценен нашими коллегами и мы надеемся на то, что он станет законом уже в самой ближайшей перспективе», — прокомментировал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Админ "группы смерти" угрожал школьнице, отказавшейся от суицида
Пожар в высотке: матери выбрасывали детей из окон. Видео
Админ "группы смерти" угрожал школьнице, отказавшейся от суицида
ВС Польши: сближение с самолетом Шойгу совершил польский F-16
Минобороны рассекретило воспоминания военачальников о начале ВОВ
МИД объяснил свой отказ от российско-американских консультаций
Игрок сборной России объяснил поражение от Португалии
Правительство вывело алкоголь из проекта tax free
Серебренников попросил зрителей театра о помощи
«Ъ»: ТЭФИ перенесли из-за «перекосов» при голосовании жюри
Спорт
Мы можем проиграть. Но мы играем в футбол Это было поражение, о котором не стыдно вспоминать
Авто
Дело «пьяного мальчика»: итоги экспертизы и версия отца Следователи официально установили, что в крови ребенка был алкоголь, и теперь намерены выяснить, при каких обстоятельствах ребенок употреблял спиртное
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Малахов возмутил сеть роликом с Шурыгиной в личном видеоблоге Ведущий шоу «Пусть говорят» завел собственный канал на популярном видеохостинге и собрал рекордное количество диcлайков
Недвижимость
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
Петербуржцы пожаловались на завышенную квартплату
В России подешевели частные дома
Названы самые безопасные города России
Леди
В моду вошли длинные юбки: как правильно их носить Как выглядеть стильно и красиво, а не старомодно, в макси-юбке
Дети
Сын Тины Канделаки покорил пользователей Сети Телеведущая впервые показала повзрослевшего сына.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь