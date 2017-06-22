В Госдуме поддержали проект донских парламентариев

Соответствующие поправки в Жилищный кодекс на самом высоком уровне — в Государственной Думе в Москве — представил спикер Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко.

В интервью «Дон-ТР» он рассказал о том, как была принята в российском парламенте донская инициатива.

«Проект был поддержан практически единогласно. Мы ожидаем, что после того как он станет федеральным законом, число недобросовестных управляющих компаний резко сократится. Как вы знаете, это одна из самых болевых точек в жизни абсолютного большинства жителей не только донского края, но и всей страны. Проект был высоко оценен нашими коллегами и мы надеемся на то, что он станет законом уже в самой ближайшей перспективе», — прокомментировал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.