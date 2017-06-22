Путин: Севастополю не дали больше денег, чтобы не «растырили»

«Мы дали бы больше в 2−3 раза, но вы не сможете их освоить», — сказал Путин. «К сожалению, Севастополь не готов к тому, чтобы принять такое количество денежных средств и освоить их, так, чтобы, скажу грубо, никто их там не растырил и не разворовал. Деньги можно дать, но дело не в деньгах, важно, чтобы результат бы», — подчеркнул глава государства. По его словам, в Севастополе «даже нет строительных мощностей, чтобы необходимое количество дорог построить».

Однако президент все же напомнил, что решение о выделении порядка 5 млрд рублей Севастополю дополнительно было принято.

Путина спросили и о зарплатах учителям в целом по стране. Президент заявил, что для того, чтобы обеспечить повышение зарплат бюджетникам в регионах, приходится «реально с дубиной стоять».

«Это исключительно моя инициатива была, никто не подсказал в правительстве — поднять уровень зарплаты до средней по экономике в регионе. Мне сказали: нет, это невозможно», — рассказал российский лидер.