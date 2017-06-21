США обвинили российских хакеров в атаке на системы избиркомов в 21 штате

«У нас есть доказательства того, что связанные с выборами системы в 21 штате были атакованы», — цитирует издание слова заместителя помощника подразделения кибербезопасности и коммуникаций министерства внутренней безопасности США Жанет Манфры.

Это заявление Манфра сделала, выступая на слушаниях в спецкомитете сената США по разведке. Она не уточнила, какие именно это были штаты, но отметила, что избирательные органы этих штатов были в курсе вероятности совершения кибератак.

Газета также сообщает, что помощник директора контрразведывательного подразделения ФБР Билл Пристеп заявил, что «не было сомнений в том, что Россия стояла за этим».

В то же время, на прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с расследованием «дела о России», сообщило, что по его данным российским хакерам удалось получить доступ к компьютерным системам 39 американских штатов летом и осенью прошлого года, но они не пытались фальсифицировать итоги президентских выборов 2016 года.

В настоящее время в США проходит расследование о возможной попытке вмешательства России в выборы 2016 года. Курирует это расследование бывший директор ФБР Роберт Мюллер, которого Минюст США назначил специальным прокурором.