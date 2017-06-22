Порошенко: в ближайшие месяцы Украину посетят высокопоставленные лица США
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что визиты высокопоставленных лиц США в Украину и заключение ряда соглашений ожидаются в ближайшие 2−3 месяца.
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что визиты высокопоставленных лиц США в Украину и заключение ряда соглашений ожидаются в ближайшие 2−3 месяца.
Об этом он заявил на
«Мы в ближайшее время, в течение 2−3 месяцев, ждем визиты высокопоставленных лиц США, где будут заключены соглашения. В первую очередь, то, что меня интересует — это что касается оборонного сотрудничества, это что касается поставок американского вооружения, сотрудничества в рамках
По его словам, сегодня интерес к украинской экономике значительно возрастает, особенно в условиях прозрачной приватизации, которую сейчас готовит правительство и Фонд государственного имущества.
«Мы ожидаем участия американских инвесторов в этом процессе», — сказал Порошенко.
Как сообщал УНИАН ранее, президент Петр Порошенко анонсирует в ближайшее время визит государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в Украину.